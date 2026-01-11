¡Pico ‘Tiris’! Persib gana la mitad de temporada tras sumergirse en Persija

Bandung, VIVA – persib Bandung se confirmó campeón a mitad de temporada Superliga después de conquistar a su eterno rival, persia Yakarta, con un estrecho marcador de 1-0 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo.

Lea también: Más popular: La confesión de Bojan Hodak después de que Persib derrotara a Persija, Beckham Putra fue sancionado por el PSSI



La victoria de Persib estuvo determinada por un rápido gol marcado en el minuto cinco. A partir de un rápido contraataque, Berguinho realizó una acción individual por el lado derecho antes de enviar un pase maduro que Beckham Putra completó con éxito y convirtió en gol.

Los tres puntos adicionales significan que Persib ha acumulado 38 puntos en 17 partidos y tiene derecho a liderar la clasificación de la Superliga. Esta posición también llevó a Maung Bandung a alcanzar el estatus de campeón a mitad de temporada.

Lea también: Bojan Hodak dijo sobre la celebración helada masculina de Beckham



La cima de la clasificación ocupada por Persib a menudo se conoce como «la cima del drenaje». Este término se compara con la zona de Puncak Bogor, una zona de las tierras altas con aire frío. Esta analogía describe a Persib, que está en la posición más alta de la clasificación, disfrutando de la «frialdad» de la cima después de trabajar duro durante la primera ronda.

Sin embargo, al igual que Puncak Bogor, que está ocupado y lleno de competencia, la posición de Persib en la cima de la clasificación no es completamente segura. El Borneo FC sigue muy cerca del segundo lugar con 37 puntos, sólo un punto por detrás. Mientras tanto, Persija Jakarta ocupa el tercer lugar con 35 puntos, seguido por Malut United en cuarto lugar con 34 puntos.

Lea también: El partido Persib vs Persija se detiene mucho, Mauricio Souza critica solo 4 minutos de prórroga



La dura competencia en la cima hace que la cima de la clasificación se sienta a la vez fría y desafiante. Persib puede disfrutar del estatus de campeón a mitad de temporada, pero aún queda una larga lucha para mantener su posición en el «Puncak Bogor» hasta el final de la competición de la Superliga de esta temporada.

Clasificación de la Superliga