La confesión de Bojan Hodak después de que Persib derrotara a Persija, Beckham Putra fue sancionado por el PSSI

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares a lo largo del domingo 11 de enero de 2026. Uno de ellos está relacionado con la declaración del entrenador. persib, Bojan Hodak después de que su equipo venciera persia en un partido clásico de la Superliga.

Otro artículo muy popular se centra en el centrocampista holandés Danilson Soares, que admite abiertamente que quiere defender Selección Nacional de Indonesia a pesar de que han sido contactados por la Selección de Cabo Verde, país que ya aseguró boletos para el Mundial de 2026.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. La confesión de Bojan Hodak después de que Persib derrotara a Persija

Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

El entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak, elogió mucho a su equipo después de vencer al eterno rival Persija Jakarta por un estrecho marcador de 1-0 en la semana 17 de la Superliga 2025/26.

2. Marcar un gol contra Persija, Hijo de Beckham ¿Será sancionada la PSSI?



Jugador de Persib, Beckham Putra tras marcar un gol contra Persija

Beckham Putra fue amenazado con sanciones del PSSI después de marcar un gol cuando Persib Bandung recibió a Persija Jakarta en la semana 17 de la Superliga 2025/2026 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026.

3. Al rechazar al equipo clasificado para el Mundial de 2026, Danilson Soares quiere defender la selección de Indonesia

El centrocampista ofensivo holandés, Danilson Soares Silva, ha querido abiertamente defender a la selección de Indonesia a pesar de que ha sido contactado por la selección de Cabo Verde, país que tiene plazas confirmadas para el Mundial de 2026.

4. Confesión honesta Rizky Ridho después de que Persija fuera aplastado por Persib 1-0, corto pero conmovedor

Capitán del Persija Yakarta, Rizky Ridho

La derrota de Persija Jakarta ante Persib Bandung en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dejó diferentes expresiones de los jugadores de Kemayoran Tiger. En medio de los amargos resultados que tuvo que aceptar, Rizky Ridho optó por dar una respuesta breve y se abstuvo de hacer muchos comentarios.

