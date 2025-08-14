Pertamina Patra Niaga Dé un regalo #More RP300/L para Euro 4 Estándar Diesel BBM Pertamina Dex en el Mes de la Independencia

VIVA – Para proporcionar el mejor servicio para consumidores leales en el momento de la independencia, Pertamina Patra Niaga, SUTPRODER COMERCIAL Y COMERCIO PT PERTAMINA (Persero), presenta una promoción especial más eficiente RP 300 por litro para productos Pertamina dexCombustible diesel superior con estándar Euro 4.

Secretario corporativo Pertamina patra niaga Roberth Marchelino Veriza transmitió un programa más eficiente de RP300/L que entró en vigor en las estaciones de servicio de Pertamina que proporcionan Pertamina Dex en toda Indonesia durante el período 18-31 de agosto de 2025, específicamente para 5000 consumidores que compraron Pertamina Dex a través de la aplicación Mypertamina todos los días con una máxima compra de 50 litros.

«A través de esta promoción, queremos transmitir el apoyo y el compromiso de Pertamina con la gente de Indonesia para traer energía con la mejor calidad y ecológica en las estaciones de servicio 2911 que sirven a las ventas de Pertamina Dex», dijo Roberth.

Roberth explicó además Pertamina Dex con los estándares Euro 4 proporcionó un rendimiento óptimo, una quema más perfecta y emisiones más bajas.

Pertamina Dex contiene un mínimo de 53 número de cetano y un azufre máximo de 50 ppm, de acuerdo con las regulaciones estándar euro 4. Con esta calidad, Pertamina Dex ayuda a mantener el motor limpio, aumentar la eficiencia y reducir la contaminación del aire.

