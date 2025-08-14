Cooperación estratégica de BPJS y Dirección General de impuestos: proteger a los trabajadores, hacer cumplir el cumplimiento

VIVA – BPJS empleo Junto con la Dirección General de Impuestos (DGT) del Ministerio de Finanzas de Indonesia estableció oficialmente la colaboración estratégica para fortalecer el cumplimiento de las entidades comerciales y los empleadores en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la protección Seguro social del empleo Para el para empleado.

Esta colaboración se describió en el acuerdo de cooperación firmado por Pramudya Iriawan Buntoro, Director Gerente de Empleo BPJS, y Bimo Wijayanto, Director General de Impuestos. Este Acuerdo tiene como objetivo aumentar la conciencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el Seguro Social del empleo para todos los BPJ y participantes de los contribuyentes en Indonesia.

«Con esta buena colaboración, esperamos que en el futuro podamos crear conjuntamente una garantía de bienestar para todas las personas indonesias. Si un empleador no es disciplinado al pagar impuestos o proteger a sus trabajadores en el Programa de Empleo BPJ, podemos abogar por que el permiso comercial esté congelado», dijo Bimo Wijayanto.

La firma del acuerdo de cooperación no es solo un símbolo de cooperación formal, sino un compromiso real de las dos instituciones para mantener el cumplimiento del empleador. Una de las implementaciones es la actividad de visita conjunta, donde BPJS empleo y DGT realizan una supervisión e inspección conjunta para garantizar la implementación del empleo de la seguridad social y las obligaciones fiscales de acuerdo con las regulaciones.

«Esta colaboración es un paso positivo para garantizar que el nivel de cumplimiento esté aumentando. Esto fomentará la optimización de la contribución de las dos instituciones al desarrollo nacional. El cumplimiento del empleo creará un ambiente de trabajo seguro, cómodo y productivo para todos los trabajadores indonesios. Además de la visita conjunta, también llevaremos a cabo la educación y la socialización para que la comunidad entienda sus derechos y obligaciones», dijo PRAMUDYA IRIAWAN BUNTORO.

El empleo de BPJ enfatizó que el cumplimiento registró a todos los trabajadores y ordenar contribuciones de pago es una forma de verdadera preocupación para el futuro de los trabajadores y sus familias. Las contribuciones no son solo números, sino una inversión en protección contra el riesgo de accidentes laborales, seguro de vejez, seguro de muerte, garantías de pérdida de empleo, garantías de pensiones.

A través de esta colaboración, se espera que la conciencia y la preocupación por las obligaciones a medida que aumenten los ciudadanos. El empleo de BPJS continuará asegurándose de que todos los trabajadores en Indonesia obtengan protección social, para que puedan trabajar duro libremente, en línea con la campaña de comunicación que siempre se hace eco.