VIVA – Noticias sobre el proceso de divorcio Andre Taulanán De vuelta en el foco público. Esta vez, la atención se centró en la decisión de Erin Taulany de presentar a los niños como testigos en el juicio.

Esta acción cosechó fuertes críticas no solo de Andre Taulany, sino también de su abogado, Fahmi bachmidquien se opuso firmemente a la participación de los niños en el conflicto doméstico de sus padres. Según Fahmi, esto no solo viola la ética, sino que también viola la ley aplicable. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Fachmi bachmid Foto : Instagram/fahmibachmid_advokat

«No hay un solo niño que se incluya en el conflicto del hogar y eso no está justificado. No debería ser testigo en un conflicto doméstico. Los niños no les dicen a sus padres que peleen», Fahmi Bachmid, citado del show de Rumpi el jueves 14 de agosto de 2025.

Subrayó que involucrar a niños en tales disputas es una acción que no entiende la ley y tampoco tiene conciencia. De hecho, hasta que el juez también estaba enojado.

«Esto es lo que lleva a los niños a este juicio, lo que significa que no tiene conciencia, lo que significa que no entiende la ley. Destruir al niño para pelear con sus padres es una persona que no tiene corazón e inmediatamente es un juez enojado. Andre está enojado que el juez también está enojado», continuó.

Andre Taulany y Rien Wartia Trigina

Fahmi también dio aclaraciones sobre los rumores que circulan sobre la demanda de divorcio Andre Taulany, quien fue rechazada. Negó fuertemente la acusación. Según él, la demanda presentada en 2024 no fue rechazada, sino «no aceptada». «Esta demanda nunca fue rechazada, esta demanda no fue aceptada porque había regulaciones de la Corte Suprema que no se cumplieron en el caso de 2024», explicó Fahmi.

«Este divorcio no es rechazado pero no se acepta porque hay requisitos que no se cumplen, uno de los requisitos no está separado de la residencia», agregó.

Los requisitos innovadores se refieren a la circular (SE) de la Corte Suprema que requiere que una pareja separe una residencia de al menos seis meses antes de presentar una demanda por divorcio.

Porque en ese momento Andre y Erin todavía vivían en la misma casa, la demanda no podía ser procesada. Ahora, después de que se cumplieron los requisitos, Andre nuevamente solicitó el divorcio.