BNN allana una fábrica de drogas en Tangerang y arresta a tres perpetradores, incluido Courier

Jacarta – Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) desempacar fábrica estupefacientes clase uno tipo MDMB-4en-Pinaca (tabaco sintetico) en uno de los complejos de viviendas de Tangerang, Banten.

Un total de tres autores, incluidos los principales autores hasta mensajero fue arrestado. Los tres tienen cada uno las iniciales ZD, que es el actor principal como chef de producción), FH como probador de producción y FIR como mensajero.

El director de Psicotrópicos y Precursores, Adjunto de Erradicación de BNN, Aldrin Hutabarat, en un comunicado recibido en Yakarta el sábado, dijo que la fábrica de bienes ilícitos fue descubierta el viernes 9 de enero de 2026 con el apoyo de la información pública y la cooperación de funcionarios de BNN.

«El equipo de campo llevó a cabo una investigación durante aproximadamente dos meses para confirmar que había actividad sospechosa en la casa. De los resultados de la investigación se reveló que la casa había sido utilizada como un sitio de producción de tabaco sintético durante aproximadamente dos meses», dijo Aldrin, el sábado 10 de enero de 2026.

BNN también confiscó una serie de pruebas del lugar, a saber, 153 gramos de MDMB-4en-Pinaca, 808,9 gramos de MDMB-4en-Pinaca en forma sólida, MDMB Inaca o residuos residuales, así como diversos productos químicos y equipos de laboratorio utilizados para la producción de narcóticos.

Aldrin explicó que, según los resultados del interrogatorio, el autor admitió que los principales ingredientes de los precursores de narcóticos, productos químicos y equipos de laboratorio se compraron en línea.

Los perpetradores fueron acusados ​​en virtud del artículo 610 párrafo (1) letra a de la Ley Número 1 de 2026 sobre Ajustes Penales con la amenaza de una pena máxima de prisión de 15 años y/o una multa máxima de 500.000.000 IDR.

«Este caso será desarrollado y procesado legalmente en la oficina de BNN RI. Desde la divulgación de este caso, BNN RI logró salvar alrededor de 8.000 vidas de niños del país», dijo Aldrin.

Esta divulgación, continuó, es prueba de la seriedad de BNN RI en la erradicación de narcóticos y el mantenimiento de la seguridad pública. BNN continúa comprometida con la erradicación del tráfico de narcóticos y la protección del público del peligro. drogas. (Hormiga)