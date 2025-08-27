Disney demanda a Dish para bloquear el pase del día de la televisión de Sling, otros planes a corto plazo

TV Slingel servicio de televisión por Internet propiedad de Red de platosHace dos semanas introdujo un conjunto de nuevos paquetes Eso le permite registrarse para obtener solo 24 horas de televisión en vivo, o pagar solo un fin de semana o una semana.

Disney y ESPN Ahora he llorado de falta, diciendo que los nuevos paquetes de Sling violan los términos de los acuerdos de distribución de programación de la compañía de medios. Disney presentó una demanda el martes contra Dish Network en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, buscando cerrar los tres servicios.

«Las nuevas ofertas de Sling TV, que pusieron a disposición sin nuestro conocimiento o consentimiento, violan los términos de nuestro acuerdo de licencia existente», dijo un representante de Disney en un comunicado. «Hemos pedido al tribunal que exija a Dish que cumpla con nuestro trato cuando distribuya nuestra programación».

El acuerdo de licencia existente de Disney con Dish Network ofrece a los clientes de TV y Sling TV acceso a programación a través de un plan de suscripción mensual solamente. Disney alega que cualquier longitud a corto plazo está fuera del alcance autorizado del acuerdo.

Los pases proporcionan acceso a 34 canales disponibles en el nivel de naranja Sling, incluidos ESPN, ESPN2, ESPN3 y Disney Channel, así como TNT, TBS, AMC, CNN, HGTV, Food Network, Nick Jr., A&E, MGM+ Drive-In y Comedy Central.

Al lanzar el pase del día ($ 4.99), Sling lo lanzó como una forma de ver deportes en vivo sin registrarse para un plan a largo plazo: «El gran juego comienza en 3 horas y necesitas una forma de transmitir la televisión en vivo. Podrías registrarte para otro servicio de transmisión, pero en el fondo, sabes que vas a pagar de más o olvidarte. Te sientes atascado», dice el anuncio de lingües. «Ingrese a Day Pass by Sling. Nuestro producto que cambia la industria le brinda acceso instantáneo las 24 horas a 34 de los canales en vivo más populares en el cable por $ 4.99, menos dinero del que normalmente gastas en el almuerzo».

Los otros paquetes de Sling son Weekend Pass ($ 9.99) y Week Pass ($ 14.99), que están diseñados para los espectadores que desean ver deportes en vivo, premios u otros eventos sin pagar por un mes o más.

Los representantes de Dish y Sling TV no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El caso es ESPN Enterprises, Inc. et al v. Dish Network, LLC, Docket no. 1: 25-MC-00368. Según el sistema de presentación del tribunal, Disney/ESPN presentó una moción para presentar el caso bajo Seal y no había presentado una queja inicial a partir del martes por la noche.

Dish no se contactó con Disney antes de lanzar el día de la honda, la semana y los pases de fin de semana. Después de que se anunciaron los nuevos pases, Disney contactó a Dish para solicitar que la compañía elimine inmediatamente el contenido de Disney del pase del día de Sling Orange, el pase de fin de semana y las ofertas de pase de semana. Sin embargo, Dish supuestamente se negó a hacerlo.