Perfil de Adrian Wibowo, un jugador de Los Ángeles FC en ascendencia de Surabaya llamado Equipo Nacional Indonesio

Yakarta, Viva – Los Ángeles FC (LAFC) anunció noticias orgullosas del fútbol indonesio. Su joven jugador, Adrian WibowoOficialmente recibió una llamada para fortalecer Equipo nacional indonesio En el evento de la jornada de la FIFA contra Taiwán y el Líbano.

Adrian Wibowo nació de una familia de Surabaya y grande en los Estados Unidos. Desde que era una edad temprana, siguió el fútbol hasta que finalmente se unió a la Academia LAFC, uno de los mejores clubes Major League Soccer (MLS).

Su apariencia constante hizo que Adrian subiera al primer equipo de LAFC. En el club apodado Black & Gold, es conocido como un jugador joven potencial con habilidad de ataque explosivo.

Conexión fuerte de Indonesia



Jugador de Los Ángeles FC, Adrian Wibowo

Aunque creciendo en el extranjero, la sangre indonesia todavía fluye gruesa en Adrian. Sus padres vinieron de Surabaya, Java Oriental, de modo que cuando había una oferta para defender al equipo nacional de Indonesia, no dudó en aceptar.

Esta llamada es una prueba de la seriedad de PSSI y el entrenador Patrick Kluivert para continuar monitoreando el talento de la diáspora que tiene una carrera en el extranjero.

Papel en el equipo nacional

Se prevé que Adrian Wibowo aumente las variaciones en el ataque del equipo nacional indonesio. Con una experiencia de juego competitiva en la MLS, se espera que pueda traer nuevos colores, especialmente frente a Taiwán y el Líbano.

Este joven jugador tiene el potencial de ser un activo a largo plazo para el equipo de Garuda. Además de hacer contribuciones directas en el campo, también se espera que su presencia motive a otros jóvenes jugadores indonesios a continuar soñando con penetrar en el nivel internacional.

La presencia de Adrian fue bien recibida por el público del fútbol nacional. Muchos esperan que pueda adaptarse rápidamente al estilo de interpretar al equipo nacional indonesio y convertirse en una nueva estrella en el futuro.

Esta llamada también agregó una larga lista de jugadores de la diáspora que comenzaron a mirar y daban la oportunidad de defender el rojo y el blanco, en línea con las ambiciones de Indonesia de parecer más competitivos a nivel asiático.

Estadísticas del club (a partir del 31 de agosto de 2025)

Los Ángeles FC 2 (MLS Next Pro)

Apariencia (gorras): 43

Gol: 16

Grabado desde la temporada 2023 hasta agosto de 2025, Adrian jugó un total de 43 veces y anotó 16 goles.

Los Ángeles FC (Tim Utama – MLS)

Apariencia: 2

Gol: 0

Además, también apareció en la competencia de la Copa Abierta de la US 1 vez sin marcar goles. Apariencia total (todas las competiciones): 3 partidos, 0 Gol.wikipedia

Lo más destacado de la temporada 2024 y 2025

2023 (LAFC 2): 10 apariciones, 2 goles.

2024 (LAFC 2): 23 apariencia, 10 goles.

2025 (hasta el 31 de agosto): 10 apariciones, 4 goles.

Interpretación y relevancia para el equipo nacional indonesio

Adrian mostró el rendimiento más productivo en LAFC 2, especialmente en la temporada 2024 que incluyó 10 goles en 23 partidos.

La transición al primer equipo comenzó en la temporada 2025, con dos veces en la MLS y una vez en la Copa del Abierto de US, a pesar de que no había anotado, su presencia mostró la etapa de adaptación a un mayor nivel de competencia.

Estas estadísticas ilustran el gran potencial de Adrian, especialmente las habilidades ofensivas que podrían ser un activo importante para el equipo nacional indonesio cuando se enfrentan a Taiwán y el Líbano.