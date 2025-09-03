Acuerdo de distribución de «The Shadow’s Edge» de Jackie Chan de Jackie Chan

Trinity Centeasia ha asegurado los derechos de distribución del Reino Unido a Jackie ChanEl último éxito de acción «The Shadow’s Edge», estableciendo una fecha de lanzamiento teatral del 3 de octubre para el thriller que tiene dominó la taquilla china.

El distribuidor de toda Europa adquirió los derechos del Reino Unido de Golden Network Asia Limited para la película dirigida por Larry Yang, que ha recaudado $ 122 millones en todo el mundo en su tercer fin de semana de lanzamiento. La película actualmente se encuentra en el número 1 tanto en la taquilla china como en la lista global de comScore.

La película marca una reunión entre Chan y Tony Leung Ka-Fiquien colaboró ​​por última vez en «The Myth» hace 20 años. En «The Shadow’s Edge», el Chan, de 71 años, interpreta al experto retirado de rastreo Wong Tak-Chung, quien mentora el oficial novato He Qiuguo (Zhang Zifeng) para buscar el criminal del maestro Fu Longsheng (Leung Ka-Fai).

La película de acción de acción es una nueva versión modernizada del clásico de Milkyway 2007 «Eye in the Sky», actualizado para reflejar cómo las tácticas policiales tradicionales deben unirse con la tecnología de punta para atrapar a una pandilla cibernética de élite. La historia sigue a una tripulación de prodigios criminales que desaparecen con miles de millones mientras evade la captura superando el formidable sistema de vigilancia «Sky Eye».

Para Leung Ka-Fai, el papel representa un regreso al arquetipo de villano de su actuación original de «Eye in the Sky».

«Estamos encantados de llevar este nuevo y audaz thriller de acción a la pantalla grande, presentándolo exactamente como se pretendía, después de su gran éxito en China continental, donde se encuentra en el número 1 en la taquilla», dijo Cedric Behrel, director gerente de Trinity Cineasia. «Jackie Chan sigue siendo un ícono del cine de acción, su longevidad es un testimonio de esto, y tanto en el director Larry Yang como en el coprotagonista Tony Leung Kar Fai, ha encontrado colaboradores increíbles que realmente pueden empujarlo de manera fresca y creativa, al tiempo que reconoce el legado duradero de su trabajo».

«‘The Shadow’s Edge’ también presenta un elenco estelar de nuevos talentos, lo que demuestra nuevamente que hay un futuro para el cine de Hong Kong en el hogar y en el extranjero», agregó Behrel.

El elenco incluye a Zhang Zifeng («Detective Chinatown 3»), Ci Sha («Creación de la trilogía de los dioses»), Jun (Wen Junhui) y Zhou Zhengjie. La coproducción de China-Hong Kong fue llena por Qian Tiantian con música de Nicolas Errèra.