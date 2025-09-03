Muy personal y guarda recuerdos

Yakarta, Viva – Saqueo Lo que sucedió en la casa privada del Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati en el área de Bintaro, Yakarta, el pasado fin de semana, incidió una herida profunda. Además, los artículos que se saquean tienen su propio valor histórico para SRI y su familia.

Sri Mulyani también expresó su efusión en su cuenta personal de Instagram @smindrawati, Incluso al mostrar una foto de uno de los saqueadores que llevaba un cuadro Desde su casa durante la prisión tuvo lugar el domingo por la mañana, 31 de agosto de 2025.

«Los hombres con una chaqueta roja con un casco negro parecían llevar una pintura al óleo de flores en un lienzo de gran tamaño. Trajo su botín con calma, saliendo con confianza de mi hogar privado, que era el objetivo de la Operación Fultos.«Sri Mulyani fue citado diciendo el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Él reveló que la pintura de flores no era solo una hoja de papel de valor económico. Pero, cada pintura raspada en el lienzo de la pintura es realizada por él mismo. Se considera que Bankan es el resultado y el símbolo de reflexión y la auto -contemplación realizada.



La atmósfera de la casa llamó a los residentes locales como la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani

«Al igual que la casa donde crecen y juegan mis hijos, muy personal y mantienen recuerdos invaluables. Las pinturas de flores han desaparecido como la desaparición de la seguridad, un sentido de certeza legal y una humanidad justa y civilizada en la tierra indonesia«Se destacó.

Reveló, para los saqueadores, casas y artículos son solo un objetivo de operación. A los saqueadores les gusta la fiesta. «Incluso entrevistado por Media Reporter: «¿Qué artículos puedes obtener, hermano?» – Respondió a la ligera, en un tono ligeramente orgulloso sin culpa: «pintura». La cobertura de saqueo se publica en las redes sociales y la visión sensacional. Causando histeria intimidativa cruel. Pérdida de la ley, pérdida de sentido común y pérdida de civilización y eternidad, colapso de la humanidad. No importa la herida rayada y el orgullo que se desgarra. Absurdo …!«Sri dijo.

Además de la herida saqueadora de su casa, Sri también expresó un dolor más profundo debido a las muertes de la demostración de la comunidad a fines de la semana pasada. La tragedia fue muy desafortunada porque nadie fue el ganador en los disturbios que ocurrieron.

«La semana gris a fines de agosto, había víctimas que eran mucho más valiosas que solo mis pinturas, a saber, muertes humanas que estaban flotando que no serían reemplazadas. Affan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Syaiful Akbar, Rheza Sendy Pratama, Rusdamdamdiansyah, Sumari. dijo.

«En los disturbios nunca hay un ganador. Lo que existe es la pérdida del sentido común, el daño a la esperanza, el colapso de la fundación de nuestra nación y el estado, un estado legal que es justo y civilizado». dijo.

«Indonesia es nuestro hogar juntos. No dejes y no renuncies a esa fuerza destructiva. Cuídate y continúa mejorando a Indonesia, incansablemente, sin ira y sin quejas y sin desesperación», «», «» la tapa.