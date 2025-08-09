Percati 2025-2029 inaugurado oficialmente, atacando al aumento del boxeo indonesio

VIVA – Zulham Farras Nugraha se desempeñó oficialmente como Presidente de la Junta Ejecutiva Boxeo Indonesia (Perbati) Período 2025-2029. La inauguración de esta nueva administración se celebró en Yakarta el domingo 9 de agosto de 2025, marcó el comienzo de un nuevo capítulo para desarrollos. boxeo aficionado nacional.
Leer también:
3 Los boxeadores indonesios se enfrentan a los campeones de Tailandia en el anillo superestrella Knockout, El Rumi vs Jefri Nichol
Perbati ahora está presente como la única organización Boxeo indonesio que está directamente afiliado a World Boxing – Federación Internacional que es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI). Esta inauguración fortalece la posición de Perbati como el padre oficial de los deportes de boxeo en el país.
La gestión de este período involucró a varios grupos, desde figuras deportivas, funcionarios estatales, entrenadores, ex atletas, hasta profesionales de todos los campos. Toda la estructura organizativa está contenida en el decreto oficial de la gestión de Perbati 2025-2029.
Leer también:
Recuerda la lucha hacia el escenario mundial, las fuertes críticas de Chris John a Permenpora
Ray Zulham enfatizó que este acuerdo se organizó estratégicamente para desarrollar el potencial de los atletas, mejorar la calidad del entrenamiento y llevar el boxeo nacional a la etapa internacional.
«Con la solidez y cooperación de todas las partes, estoy seguro de que el boxeo indonesio puede elevarse y brillar en el escenario mundial», dijo.
Estructura de gestión de Percati 2025-2029
Junta Asesora:
John Asi Asya, Bobby Fadhi, Martin Daniel T, Ferry Monioga, Arya, Chandra A.
Casa de construcción:
Habiburokhman, Nazarudin Dek Gam, Rano Alfath, Darmawan Prasodjo
Líderes centrales:
Presidente: Ray Zulham Farras Nugraha
Vicepresidente I: Sultan Sapta
Vicepresidente II: Ahmad Yohan
Subdirector III: So Rajagukguk
Subdirector IV: Yoshua Marcellos
Presidente diario: Novian Herbowo
Secretario General: Hengky Silatang
Secretario General Adjunto I: Arie Putra
Secretario Secretario General II: M. Arisa Putra Pohan
Secretario General Adjunto III: M. Ikhsan Tualeka
Tesorero general: Paul Cahyadi
Subdirector general del tesorero I -v: Dico M. Ganinduto, Ismail Maulana Batubara, Rangga Derana Neode, Sayed Muhammad, Lukmannul Hakim
Coordinador regional:
Región occidental: Samsul Anwar Harahap, Mukhsalmina S. PD, Barlian
Región media: Ramli Ramlan, Markus Gea
Región Oriental: Clinton Caniago Tallo
Campos:
Ley: Aldwin Rahadian, Dr. Umbu Kabunang R. Hunga, Ervin Isdrianto
HUMAS: Finon Manulang, Azhari Nasution, Zulfi, I Gde Wisnu Wardana, Joe Ivan Manalu, Sri Novitri Kartini Pohan
Rendimiento atlético y construcción de problemas: Husni Ray, Erzon bin Sarudin, Hugo Goseling
Técnicas de entrenamiento: Bonyx Yusak Sweho, Adam Taka Simanjuntak, Piter Semuel Hari, Hengky Herddy Tobias
Árbitro Hakim: Stefanus Heri Mulyo Gearardi, Mulyadi, Moh Faizal Bachrun
Desarrollo deportivo: Damianus Jordan, Hermansen Bertholens Ballo
Organización: Troy de Pratama, Dien Jauhai, Hendrik Hendang, The Writing Martur
Relaciones extranjeras: Sona Maesana, Devian
Desarrollo de boxeo femenino: Sri Mawarni Hutagalung, Leni Marlina S, R. Yunita girado
Fondos comerciales: París Fernandes, Mahesa Lanang Galih, Randi Pakan
Enviar y Perseara: Soy la chicas Eli
Asociación y marketing: Abdul Hakim Bafaqih, M. Suksestio Hadi Wicaksono, Sutirsno, Ridha Pradana
Salud y dopaje: DR. Michael Spica Rampangilei, Dr. Chandra Gunawan
Secretaría: Andhika Tirta Budiyanto, Al Fathir Fathurachman, septian mucho
Entre las instituciones: Tedjodindrat Brotoasmoro, Raymond Robert Gazali, Agus Paranrengi
Página siguiente
Junta de Síndicos: Habiburokhman, Nazarudin Dek Gam, Rano Alfath, Darmawan Prasodjo