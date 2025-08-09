Percati 2025-2029 inaugurado oficialmente, atacando al aumento del boxeo indonesio

VIVA – Zulham Farras Nugraha se desempeñó oficialmente como Presidente de la Junta Ejecutiva Boxeo Indonesia (Perbati) Período 2025-2029. La inauguración de esta nueva administración se celebró en Yakarta el domingo 9 de agosto de 2025, marcó el comienzo de un nuevo capítulo para desarrollos. boxeo aficionado nacional.

Perbati ahora está presente como la única organización Boxeo indonesio que está directamente afiliado a World Boxing – Federación Internacional que es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI). Esta inauguración fortalece la posición de Perbati como el padre oficial de los deportes de boxeo en el país.

La gestión de este período involucró a varios grupos, desde figuras deportivas, funcionarios estatales, entrenadores, ex atletas, hasta profesionales de todos los campos. Toda la estructura organizativa está contenida en el decreto oficial de la gestión de Perbati 2025-2029.

Ray Zulham enfatizó que este acuerdo se organizó estratégicamente para desarrollar el potencial de los atletas, mejorar la calidad del entrenamiento y llevar el boxeo nacional a la etapa internacional.

«Con la solidez y cooperación de todas las partes, estoy seguro de que el boxeo indonesio puede elevarse y brillar en el escenario mundial», dijo.

Estructura de gestión de Percati 2025-2029

Junta Asesora:

John Asi Asya, Bobby Fadhi, Martin Daniel T, Ferry Monioga, Arya, Chandra A.

Casa de construcción:

Habiburokhman, Nazarudin Dek Gam, Rano Alfath, Darmawan Prasodjo

Líderes centrales:

Presidente: Ray Zulham Farras Nugraha

Vicepresidente I: Sultan Sapta

Vicepresidente II: Ahmad Yohan

Subdirector III: So Rajagukguk

Subdirector IV: Yoshua Marcellos

Presidente diario: Novian Herbowo

Secretario General: Hengky Silatang

Secretario General Adjunto I: Arie Putra

Secretario Secretario General II: M. Arisa Putra Pohan

Secretario General Adjunto III: M. Ikhsan Tualeka

Tesorero general: Paul Cahyadi

Subdirector general del tesorero I -v: Dico M. Ganinduto, Ismail Maulana Batubara, Rangga Derana Neode, Sayed Muhammad, Lukmannul Hakim

Coordinador regional:

Región occidental: Samsul Anwar Harahap, Mukhsalmina S. PD, Barlian

Región media: Ramli Ramlan, Markus Gea

Región Oriental: Clinton Caniago Tallo

Campos:

Ley: Aldwin Rahadian, Dr. Umbu Kabunang R. Hunga, Ervin Isdrianto

HUMAS: Finon Manulang, Azhari Nasution, Zulfi, I Gde Wisnu Wardana, Joe Ivan Manalu, Sri Novitri Kartini Pohan

Rendimiento atlético y construcción de problemas: Husni Ray, Erzon bin Sarudin, Hugo Goseling

Técnicas de entrenamiento: Bonyx Yusak Sweho, Adam Taka Simanjuntak, Piter Semuel Hari, Hengky Herddy Tobias

Árbitro Hakim: Stefanus Heri Mulyo Gearardi, Mulyadi, Moh Faizal Bachrun

Desarrollo deportivo: Damianus Jordan, Hermansen Bertholens Ballo

Organización: Troy de Pratama, Dien Jauhai, Hendrik Hendang, The Writing Martur

Relaciones extranjeras: Sona Maesana, Devian

Desarrollo de boxeo femenino: Sri Mawarni Hutagalung, Leni Marlina S, R. Yunita girado

Fondos comerciales: París Fernandes, Mahesa Lanang Galih, Randi Pakan

Enviar y Perseara: Soy la chicas Eli

Asociación y marketing: Abdul Hakim Bafaqih, M. Suksestio Hadi Wicaksono, Sutirsno, Ridha Pradana

Salud y dopaje: DR. Michael Spica Rampangilei, Dr. Chandra Gunawan

Secretaría: Andhika Tirta Budiyanto, Al Fathir Fathurachman, septian mucho

Entre las instituciones: Tedjodindrat Brotoasmoro, Raymond Robert Gazali, Agus Paranrengi