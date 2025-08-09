India da la bienvenida a la cumbre de Putin-Trump en el conflicto de Ucrania en Alaska la próxima semana







India el sábado dio la bienvenida a las conversaciones de la cumbre de la próxima semana entre Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska para encontrar formas de poner fin al conflicto de Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Externos (MEA), respaldando la medida, dijo que India está lista para apoyar los esfuerzos, ya que recordó la posición consistente del primer ministro Narendra Modi de que «esta no es una era de la guerra».

La reacción de la India se produjo horas después de que Estados Unidos y Rusia anunciaran que Trump y Putin se reunirán en Alaska el próximo viernes en el conflicto de Ucrania.

«India da la bienvenida a la comprensión alcanzada entre el Estados Unidos y la Federación de Rusia para una reunión en Alaska el 15 de agosto «, dijo el portavoz de MEA, Randhir Jaiswal.

«Esta reunión tiene la promesa de poner fin al conflicto en curso en Ucrania y abrir las perspectivas de paz. Como dijo el primer ministro Narendra Modi en varias ocasiones:» Esta no es una era de la guerra «, dijo.

«IndiaPor lo tanto, respalda la próxima reunión de la cumbre y está listo para apoyar estos esfuerzos «, dijo Jaiswal en un comunicado.

