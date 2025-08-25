Pentágono: las unidades de guardia de Washington ahora armadas mientras Trump expande la represión







Alguno Guardia nacional Las unidades que patrullan la capital de la nación bajo la dirección del presidente Donald Trump han comenzado a transportar armas de fuego, una escalada de su despliegue militar que cumple con una directiva emitida a fines de la semana pasada por su secretario de defensa. Un funcionario del Departamento de Defensa que no estaba autorizado a hablar públicamente dijo que algunas unidades en ciertas misiones estarían armadas `algunas con pistolas y otras con rifles. El portavoz dijo que todas las unidades con armas de fuego han sido entrenadas y están operando bajo reglas estrictas para el uso de la fuerza.

Un fotógrafo de Associated Press el domingo vio a miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur fuera de Union Station con pistolas con fundamento. El desarrollo en el extraordinario esfuerzo de Trump para anular la autoridad de aplicación de la ley de los gobiernos estatales y locales se produce cuando está considerando expandir los despliegues a otras ciudades dirigidas por demócratas, incluidas Baltimore, Chicago y Nueva York.

Esta es una actualización de noticias de última hora. La historia anterior de AP sigue a continuación. Presidente Donald Trump El domingo amenazó con expandir sus despliegues militares a ciudades más lideradas por demócrata, respondiendo a una oferta del gobernador de Maryland para unirse a él en una gira por Baltimore diciendo que podría «enviar las tropas» «».

Su última promesa de aumentar la presencia de los militares en las ciudades de izquierda se produjo, ya que al menos algunas unidades de la Guardia Nacional en la capital de la nación comenzaron a transportar armas durante el fin de semana, haciendo el bien en una directiva emitida el viernes por el Secretario de Defensa Pete Hegseth. Un fotógrafo de Associated Press el domingo vio a miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur fuera de Union Station con pistolas con fundamento.

Los desarrollos más recientes en el extraordinario esfuerzo de Trump para anular la autoridad de aplicación de la ley de los gobiernos estatales y locales se produjeron después de que dijo que estaba considerando Chicago y Nueva York para los despliegues de tropas similares a lo que ha desatado en la capital de la nación. Miles de agentes de la Guardia Nacional y Federales de Aplicación de la Ley ahora están patrullando las calles del distrito, provocando protestas esporádicas de los residentes locales.

Trump le amenazó a Baltimore en una disputa con el gobernador de Maryland Wes Moore, un demócrata que ha criticado el flexión sin precedentes de poder federal de Trump destinado a combatir el crimen y la falta de vivienda en Washington. La semana pasada, Moore invitó a Trump a visitar su estado para discutir la seguridad pública y caminar por las calles.

En un puesto social de verdad el domingo, Trump dijo que Moore preguntó `en un tono bastante desagradable y provocativo, y luego levantó el espectro de repetir el despliegue de la Guardia Nacional que hizo en Los Ángeles por las objeciones del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

«El récord de Wes Moore sobre el crimen es muy malo, a menos que fude sus cifras sobre el crimen como lo están haciendo muchos de los otros estados azules», escribió Trump, mientras citaba un apodo peyorativo que usa con frecuencia para el gobernador de California. `Pero si Wes Moore necesita ayuda, como lo hizo Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las tropas,» lo cual se está haciendo en el DC cercano y rápidamente limpiará el crimen «.

Moore dijo que invitó a Trump a Maryland «porque parece disfrutar de vivir en esta maravillosa ignorancia» sobre mejorar las tasas de criminalidad en Baltimore. Después de un pico durante la pandemia que coincidía con las tendencias a nivel nacional, Crimen violento de Baltimore La tasa ha caído. Los 200 homicidios informados el año pasado cayeron un 24% respecto al año anterior y 42% desde 2021, según datos de la ciudad. Entre 2023 y 2024, el delito violento general disminuyó casi un 8% y los delitos inmobiliarios disminuyeron un 20%.

`El presidente está pasando todo su tiempo hablando de mí ‘, dijo Moore en’ Face the Nation` de CBS el domingo. « Estoy pasando mi tiempo hablando sobre las personas a las que sirvo ‘. Trump está’ arrojando un montón de mentiras sobre la seguridad pública en Maryland ‘, dijo Moore en un correo electrónico de recaudación de fondos.

En Washington, donde Trump aumenta las tropas de la Guardia Nacional y los agentes de la ley federales, aparecieron un mosaico de protestas por toda la ciudad durante el fin de semana, mientras que algunas esquinas normalmente bulliciosas estaban notablemente calladas. En algunas de las áreas más pobladas, los residentes caminaron por pequeños grupos de guardias nacionales, a menudo hablando entre ellos. Los videos de arrestos y detenimientos circularon en las redes sociales.

Trump ha dicho que Chicago y Nueva York son probablemente sus próximos objetivos, provocando un fuerte rechazo de los líderes democráticos en ambos estados. El Washington Post informó el sábado que el Pentágono ha pasado semanas preparándose para una operación en Chicago que incluiría tropas de la Guardia Nacional y fuerzas potencialmente activas de servicio.

Cuando se le preguntó sobre el informe posterior, la Casa Blanca señaló los comentarios anteriores de Trump discutiendo su deseo de expandir su uso de las fuerzas militares para atacar el crimen local. «Creo que Chicago será nuestro próximo», dijo Trump a los periodistas de la Casa Blanca el viernes, agregando: «Y luego ayudaremos con Nueva York».

Trump ha descrito repetidamente algunas de las ciudades más grandes de la nación, dirigidas por demócratas, con alcaldes negros y poblaciones de minorías mayoritarias `como peligrosas y sucias. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, es negro, al igual que Moore. El Distrito de Columbia y Nueva York también tiene alcaldes negros.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente