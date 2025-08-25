QRIS Cross -Country construirá una economía digital inclusiva para las MIPYME

Yakarta, Viva – Gobernador del banco Indonesia (BI), Perry Warjiyoinaugurando el lanzamiento Pellizco Country cruzado con Japón Para fortalecer las transacciones de divisas locales (LCT), entre Indonesia y el país de Sakura.

Leer también: BI: A partir de hoy, los QRI se pueden usar en Japón



Él dijo que la inauguración del uso de QRI en Japón fue una continuación de una cooperación similar, que anteriormente se había construido entre BI y el Banco Central de Malasia, Singapur y Tailandia.

Perry afirmó que esta cooperación es evidencia de un fuerte compromiso de BI con una visión compartida, para fortalecer las relaciones económicas que no solo son físicamente sino también a través de la integración digital.

Leer también: El dólar no se vende cada vez más, Bos Bos: Transacciones Rupiah-Yen Translucente RP. 82.9 billones





QRIS Ilustración de pago.

Por lo tanto, el jefe de BI también cree que las transacciones bilaterales posteriores entre países en el futuro, funcionarán más simplemente y sin obstáculos. Para que también cree una economía digital más inclusiva, así como facilitará el proceso de transacción.

Leer también: Llamado no importa el precio del arroz subió hasta que los japoneses tocaron, esta es la explicación del ministro de agricultura de Amran



«Entonces, a través de este paso, no solo queremos simplificar las transacciones. Sino también construyendo una economía digital más inclusiva, especialmente para Umkm que es la columna vertebral de nuestra economía «, dijo Perry en la campaña de alto nivel LCT y lanzando QRIS Cross Border Indonesia-Japan, lunes 25 de agosto de 2025.

No solo eso, continuó Perry, los pasos para la implementación de QRI en Japón y JPQR en Indonesia, así como entre los QRI y otros países que tienen una cooperación similar, también tendrán un impacto positivo en la economía nacional.



Gobernador de Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo

«Como por ejemplo, abrir un nuevo mercado para los turistas, desarrollar un negocio de viajes, además de ser una economía global más integrada», dijo.

Para obtener información, en las primeras etapas de la implementación de QRI en Japón, hay 35 comerciantes que pueden realizar transacciones utilizando QRI a través del escaneo JPQR global utilizando la aplicación de pago nacional.

En el futuro, el alcance de los comerciantes de QRIS en Japón también continuará expandiéndose, de modo que los turistas indonesios transaccan más fácilmente en varios comerciantes en Japón.

Los esfuerzos similares también continuarán siendo alentados en el país, de modo que los turistas japoneses más tarde también puedan realizar transacciones en Indonesia escaneando QRI utilizando solicitudes de pago de su país, a saber, JPQR.