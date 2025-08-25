Cuota especial del hajj 8%, el resto es el hajj regular

Yakarta, Viva – Comisión VIII DPR RI se ha completado para discutir la revisión de la ley Hajj y Umrah. En la discusión, también se estableció la asignación de cuotas, que era del 8 por ciento para peregrinos especiales y 92 por ciento para peregrinos regulares.

Esto fue dicho por el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII Marwan Dasopang en una reunión en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

«Básicamente peregrino Indonesia permanece dividida de acuerdo con las disposiciones del 8 por ciento Haji soñando Especialmente, 92 por ciento para regularmente, básicamente así «, dijo Marwan en la reunión.

En la discusión, Marwan también dijo que su partido también destacó una serie de otras cosas. Uno de ellos es sobre el presupuesto si Indonesia obtiene una cuota de peregrinación adicional.

«Anticipe si el gobierno obtiene una cuota grande, se teme que nuestras capacidades financieras no puedan cubrirlo todo, entonces se discute en el Foro de Cautador de la Comisión VIII para su uso se organizará más adelante», explicó.

«Además, las mejoras y también hay una serie de puntos que son nuestro debate, incluso con respecto al registro o la partida al final, se abolirá porque hay un acuerdo que estará regulado por el ministro», concluyó Marwan.