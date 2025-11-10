Pats QB Drake Maye no ‘cambiará’ después de un error clave contra los Bucs

Ganar siete juegos consecutivos ha drake maye en modo desafiante, a pesar de un error clave del Patriotas de Nueva Inglaterra mariscal de campo en la Semana 10. Maye lanzó una intercepción crítica en la zona de anotación al final del último cuarto contra el Bucaneros de la Bahía de Tampa eso podría haberle costado la victoria a su equipo, pero la tercera selección general en 2024 NFL Draft no está preocupado por su estilo de juego a veces imprudente.

Maye vio su tardío y desesperado esfuerzo hacia la zona de anotación para el receptor abierto. Mack Hollins arrebatado por la seguridad de los Bucs Tykee Smith. La jugada más inteligente habría sido que Maye tirara el balón y se conformara con un gol de campo con los Pats con una delgada ventaja de 21-16 con poco más de cinco minutos restantes en el juego.

Al final, Nueva Inglaterra abandonó el Estadio Raymond James con una victoria de 28-23 el domingo 9 de noviembre, pero el último ejemplo de Maye de pelota heroica se considera una preocupación. Al menos para los de afuera, pero el comunicador de segundo año que ya parece un candidato al premio MVPNo está tan preocupado.

Maye dijo a los periodistas: «No voy a cambiar mi enfoque. No cambiaría el lanzamiento. Tenía a Mack [Hollins] más temprano. Sólo tengo que hacerlo él o nadie ahí afuera, afuera. Tienes que estar enojado, pero sabes que tienes la oportunidad de realizar un ejercicio de dos minutos para ganar el juego o realizar un escenario de cinco minutos para ganar el juego. Así es esta liga, simplemente recuperándose de ella, pasando la página”. según el redactor de Patriots.com, Evan Lazar.

La confianza en cómo juega es parte de lo que hace que Maye sea un talento especial, pero esta no es la primera vez que su hábito de extender jugadas y cambiar su brazo ha causado un problema a los Patriots.

Drake Maye no presta atención a las advertencias

maye tiene ya ha sido advertido por el entrenador en jefe Mike Vrabel sobre sus improvisaciones en el campo. Vrabel hizo públicas sus frustraciones después de la derrota de la Semana 3 ante los Acereros de Pittsburghcuando Maye también lanzó una intercepción hacia la zona de anotación.

Pérdidas de balón como estas son parte del equilibrio de riesgo y recompensa que enfrentan los Patriots con Maye al mando de su ofensiva. Es un creador de juego dinámico por naturaleza, alguien que confiará en su atletismo para salvar cualquier situación.

Cuando Maye lo haga bien, fabricará grandes jugadas que los Pats de otro modo no producirían. Sin embargo, cuando las cosas van mal, los Patriots pierden eficiencia y corren peligro.

Afortunadamente, el peligro resultó breve en Tampa, gracias a que la defensiva de Nueva Inglaterra forzó una pérdida de balón en la yarda 27 de los Patriots. El rescate para Maye continuó en la siguiente jugada, cuando un jugador novato, más consciente del fútbol situacional e inteligente, generó la jugada decisiva.

Los novatos de los Patriots salvaron el día

Un touchdown de 69 yardas del corredor novato TreVeyon Henderson poner este juego fuera de la vista de los Patriots. Fue la segunda carrera anotadora de más de 50 yardas para el jugador número 38 seleccionado en el draft de este año, pero la conciencia de Henderson es lo que más impresionó a Vrabel.

Vrabel notó que Henderson estaba mirando hacia la banca de los Pats preguntándose si necesitaba ir al suelo para ayudar a agotar el tiempo. Al final, Henderson obtuvo luz verde para continuar con seis puntos más, pero Vrabel reveló que el joven back «estaba pensando lo correcto. Tal como fue el juego, necesitaban dos touchdowns, creo que estuvo bien». por Alex Barth de 98.5 The Sports Hub.

Mike Vrabel sobre TreVeyon Henderson mirando hacia la banca de los Patriots para ver si debía caer antes de anotar su segundo touchdown: «Estaba pensando lo correcto. Tal como fue el juego, necesitaban dos touchdowns, creo que estuvo bien».

Ir a la zona de anotación fue la decisión correcta, pero Vrabel quiere un fútbol inteligente de su equipo en cada situación. Así es como ganó tres Super Bowls como apoyador externo y ocasionalmente como ala cerrada en la línea de gol con los Patriots, y Vrabel necesita que su mariscal de campo juegue de la misma manera.

Maye no siempre puede contar con ser ayudado por la velocidad de Henderson y su compañero receptor abierto novato Kyle Williamsquien dio vida a una ofensiva en apuros con un touchdown de 72 yardas en el primer cuarto.

El QB1 eventualmente necesitará controlar sus instintos más entusiastas cuando un juego exige más precaución en un momento crítico.