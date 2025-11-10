Al fomentar la transición a la energía limpia, PLTGU Tambak Lorok reduce las emisiones de carbono hasta en 671 mil toneladas por año

Jacarta – Generador Electricidad Energía a gas y vapor (PLTGU) Tambak Lorok, propiedad de PLN Indonesia Power (PLN IP), garantiza que satisfaga las necesidades de electricidad en Java Central y bricolaje, lo cual es confiable y respetuoso con el medio ambiente. Estas plantas garantizan que millones de hogares, instalaciones públicas y el sector industrial sigan funcionando sin interrupción, al tiempo que respaldan los esfuerzos del gobierno hacia la transición. energía limpio.

PLTGU Tambak Lorok tiene una capacidad neta de 1.697 megavatios y es el principal soporte del sistema eléctrico de Java Central. Esta planta suministra alrededor del 42 por ciento de las necesidades de electricidad de los subsistemas de Tanjung Jati y Ungaran, lo que la convierte en un activo estratégico para mantener la confiabilidad del suministro de energía.

La ventaja más reciente proviene del Bloque 3, que cuenta con tecnología moderna con una eficiencia que alcanza el 61%. Esta innovación no sólo ahorra combustible, sino que también reduce las emisiones de carbono hasta en 671 mil toneladas por año, equivalente a la absorción de carbono por más de 1,25 millones de árboles.

Purnomo, Director de Operaciones de la Planta de Gas PLN IP, explicó las ventajas del Bloque 3 de PLTGU Tambak Lorok, que utiliza la última tecnología con la mayor eficiencia, alcanzando el 61%, bajas emisiones y la velocidad de rampa más rápida en Java Central y bricolaje.

«El PLTGU del Bloque 3 de Tambak Lorok, propiedad de PLN IP, tiene una capacidad de 779 MW, utiliza tecnología moderna y bajas emisiones que respaldan el sistema eléctrico JAMALI. No sólo eso, nuestra unidad también desempeña un papel activo en las actividades de conservación de la flora y fauna raras en el Monte Ungaran», dijo Purnomo, citado en su declaración del lunes 10 de noviembre de 2025.

En este sentido, Flavianus Erwin Putranto, director senior de UBP Semarang, añadió que UBP Semarang tiene un papel estratégico en el sistema eléctrico de Java Central. Con un papel de generador comienzo negro para respaldar la confiabilidad del sistema, además de ser el único generador a gas con instalaciones de GNC en Java Central.

«Hacemos todo esto para que el generador no sólo proporcione electricidad confiable, sino que también brinde beneficios reales a la comunidad circundante», añadió.

Esto enfatiza aún más el papel estratégico de PLTGU Tambak Lorok como parte de la transformación energética nacional. Con tecnología de alta eficiencia y compromiso con la gestión ambiental, PLN Indonesia Power no solo garantiza la confiabilidad del suministro eléctrico, sino que también se convierte en una fuerza impulsora hacia la era de la energía limpia. La sinergia entre la RPD, el gobierno y el IP del PLN será una base sólida para lograr el objetivo de emisiones netas cero para 2060, al tiempo que creará valor agregado para la sociedad y el medio ambiente.