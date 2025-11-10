Raffi Ahmad asiste a la peregrinación del Día de los Héroes Nacionales en TMP Kalibata e invita a la generación joven a continuar la lucha

VIVA – Artista y Enviado Presidencial Especial para el Desarrollo de la Generación Joven y de los Trabajadores del Arte, Rafi AhmadTambién asistió a la Ceremonia de Peregrinación Nacional y Sagrada Reflexión en conmemoración dia del heroe 2025 en el Cementerio de los Héroes de Kalibata (TMP), Yakarta.

El evento tuvo lugar solemnemente a las 00.00 horas del lunes 10 de noviembre de 2025 y fue encabezado directamente por el presidente Prabowo Subianto. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Raffi compartió este momento mientras escribía un mensaje significativo.

«Exactamente a las 00.00 horas del 10 de noviembre, asistimos a la Peregrinación Nacional y Reflexión Sagrada dirigida directamente por el presidente @prabowo en TMP Kalibata. El Día de los Héroes es un momento para recordar y apreciar los servicios de los héroes que murieron por la nación y el estado. Es hora de que la generación más joven continúe la lucha trabajando y manteniendo la unidad. Feliz Día de los Héroes», escribió Raffi Ahmad, citado el lunes 10 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, la conmemoración vespertina del Día de los Héroes en TMP Kalibata se desarrolló en un ambiente lleno de reverencia. El presidente Prabowo Subianto, acompañado por el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka y altos funcionarios estatales, encabezó la ceremonia que comenzó a las 23.50 horas.

Durante la procesión, el Presidente depositó una ofrenda floral que decía «Mi héroe, mi ejemplo, sigue adelante para continuar la lucha» en los terrenos del Monumento a Garuda Pancasila. La corona es un símbolo de respeto por los héroes de la nación.

El momento de silencio también fue encabezado directamente por el presidente Prabowo. Con una mínima iluminación y la música de la canción «Menhenyakan Cipta» de Truno Prawit, todos los participantes se sumergieron en una atmósfera emotiva recordando los servicios de los luchadores que habían muerto por la independencia de Indonesia.

La presencia de Raffi Ahmad en la ceremonia estatal se convirtió en un momento destacado después de su ingreso al mundo del gobierno. Raffi también en su carga dio un mensaje de que la mejor manera de honrar a los héroes es trabajar, hacer contribuciones positivas y mantener la unidad nacional en medio del progreso de los tiempos. Este mensaje está en línea con el espíritu del Día de los Héroes de 2025, que lleva el tema «Mi héroe, mi ejemplo, sigue avanzando para continuar la lucha».