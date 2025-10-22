Park Bom de 2NE1 demanda a Yang Hyun Suk por una cantidad fantástica e irrazonable

VIVA – parque bom 2NE1 vuelve a estar en el centro de atención después de demandar al exjefe de YG Entertainment, Yang Hyun Suk, por cargos de fraude y malversación de fondos. Sin embargo, lo que más sorprendió al público no fue el contenido de la demanda, sino la cantidad de dinero solicitada por Park Bom, que se dijo que era completamente irrazonable para que alguien pagara.

En la última subida a su cuenta personal de Instagram, Park Bom compartió una foto de un trozo de papel que muestra que había presentado una demanda contra Yang Hyun Suk. Sin embargo, no mucho después de que la carga atrajera la atención del público, Park Bom inmediatamente eliminó la publicación sin dar más explicaciones. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



parque bom Foto : instagram.com/newharoobompark

En los documentos compartidos, se afirma que Yang Hyun Suk no pagó una cantidad de ingresos que deberían haberse debido a Park Bom, incluidas las ganancias de las ventas de álbumes, apariciones en programas musicales, anuncios y otras actividades de entretenimiento. Park Bom acusó al ex director ejecutivo de YG de retener sus ingresos durante años.

Sin embargo, hay algo que resulta bastante extraño y plantea un gran signo de interrogación en el documento. Primero, en su carga, Park Bom incluyó un número de teléfono, que aún no se sabe si es suyo o un número aleatorio. El público también recuerda un incidente similar durante la emisión de la serie «El juego del calamar», donde Netflix mostró accidentalmente un número de teléfono real que luego se vio inundado de llamadas de los espectadores.

Lo que es aún más sorprendente es la cantidad de dinero que Park Bom escribió en su demanda. En el formulario, indicó el valor nominal de 1002003004006007001000034 ‘64272e billones de wones, que si se traduce matemáticamente significa un undecillón dos decillones tres nonillion cuatro octillones seis septillones siete sextillones un quintillón treinta y cuatro billones de wones, o el equivalente a alrededor de 700 nonmillones de dólares estadounidenses.

Este valor es incluso mayor que la riqueza total de todos los países del mundo, por lo que es una cantidad imposible de pagar o incluso calcular de manera realista.

Hasta la fecha, ni YG Entertainment ni la agencia que supervisa a Park Bom han proporcionado una respuesta oficial sobre la carga y la demanda. Muchos fanáticos especularon que la publicación podría ser una forma de sarcasmo, una expresión de frustración o un error técnico involuntario por parte del cantante de 41 años.