Dedi Mulyadi se sorprende de que el agua AQUA provenga de un pozo perforado, esta es la explicación de Danone Indonesia

Subang, VIVA – Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadirealizar inspecciones sin previo aviso (sidak) en la fábrica agua potable embotellada (AMDK) AGUA en Subang, Java Occidental. Durante su visita, Dedi destacó la actividad de extracción de grandes cantidades de agua subterránea que se considera que tiene potencial para causar riesgos ambientales como inundaciones y deslizamientos de tierra.

El hombre conocido familiarmente como Kang Dedi Mulyadi (KDM) preguntó inicialmente cuánta agua consumía la empresa cada día. «Aquí son alrededor de 2,8 millones de litros», respondió un representante de la empresa, según lo visto en el canal YouTube de KDM, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Al escuchar esto, Dedi inmediatamente destacó las diferencias entre la industria del agua potable y otras industrias.

«Se obtienen de forma gratuita. Para las fábricas de cemento, tejidos y automóviles, tienen que comprar materias primas. Para esta empresa, no compran materias primas», dijo Dedi Mulyadi.

Luego enfatizó la importancia de una gestión responsable de los recursos naturales de acuerdo con el mandato de la constitución.

«La tierra, el agua y los recursos naturales que contiene están controlados por el Estado y se utilizan en la medida de lo posible en beneficio de la gente. No permitan que el agua de aquí sea transportada y vendida a un precio elevado, mientras la comunidad circundante carece de agua potable», dijo Dedi.

Sin embargo, Dedi se sorprendió cuando la empresa explicó que la fuente de agua utilizada por AQUA procedía de dos pozos profundos perforados, no de manantiales de montaña.

«El agua de montaña no pasa bajo tierra, ¿no mueve el suelo? Si está en las montañas, mover el suelo es arriesgado. Esto hay que tenerlo en cuenta», dijo.

Dedi también pidió que se revise el permiso para la extracción de aguas subterráneas y las operaciones de la empresa. Recordó a las empresas que no manipulen los datos sobre el volumen de agua extraída para evitar daños medioambientales en el futuro.

danone Dar una explicación

En respuesta al vídeo de la inspección de Dedi Mulyadi que estuvo muy ocupado en las redes sociales, la dirección de Danone Indonesia habló. En su declaración escrita, la empresa enfatizó que la fuente de agua de AQUA no proviene de aguas superficiales, sino de acuíferos profundos que se encuentran naturalmente protegidos.

«El agua AQUA proviene de 19 fuentes de agua de montaña repartidas por toda Indonesia. Cada fuente de agua se selecciona mediante un estricto proceso de selección que involucra 9 criterios científicos, 5 etapas de evaluación y un mínimo de 1 año de investigación», escribió Danone en su declaración, citada en la cuenta de Instagram @tvonenews.