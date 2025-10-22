Tres perpetradores arrestados en cuestión de horas

Por Muara, EN VIVO – Policía de Banyuasin La policía regional de Sumatra del Sur arrestó a tres sospechosos en el caso asesinato premeditado en Jalan Palembang – Betung Km 40, aldea de Tanjung Agung, distrito de Banyuasin III, el martes 21 de octubre de 2025 por la tarde. La víctima llamada Oberta Parziman fue asesinada a tiros dos veces después de verse involucrada en una conmoción en la carretera.

El sangriento incidente comenzó con una discusión en la carretera entre un taxista verde con las iniciales DY y el conductor de un coche negro Kijang Innova Reborn. Cuando se produjo el alboroto alrededor de las 16.30 horas, la víctima, Oberta Parziman, que pasaba por allí en motocicleta, se detuvo e intentó evaluar la situación.

De hecho, la situación se intensificó y se convirtió en una paliza en la que la víctima y Dwi Yulianto pelearon contra tres personas del automóvil Innova. Durante la disputa, uno de los agresores, de iniciales HS (32), se bajó del coche y golpeó a la víctima.

«Fuimos detenidos por testigos, pero HS regresó al coche», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Banyuasin, AKP Muhammad Ilham en un comunicado oficial recibido por VIVA.co.id el miércoles 22 de octubre de 2025.

Unos momentos más tarde, se escuchó un disparo desde la dirección del auto Innova. Luego HS salió portando un arma de fuego y disparó dos veces a la víctima. Oberta Parziman, que ya estaba indefensa, finalmente cayó y murió en el acto.

La cosa no quedó ahí, el perpetrador también amenazó la vida del testigo apuntándole con un arma de fuego a la cabeza y apretando el gatillo dos veces, pero el arma no disparó. Luego de llevar a cabo la acción, los tres perpetradores se dieron a la fuga utilizando un automóvil Innova negro.

Producto del hecho, la víctima sufrió heridas de bala en varias partes del cuerpo y fue declarada muerta en el lugar. Mientras tanto, Dwi Yulianto también sufrió heridas como resultado de la paliza que recibió antes de que ocurriera el tiroteo.

Armado con un informe la policia Con el número LP/B/455/X/2025/SPKT, el Equipo Opsnal de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Banyuasin actuó rápidamente. Bajo el liderazgo del Jefe de la Unidad de Investigación Criminal AKP Muhammad Ilham y el Jefe de la Unidad de Investigación Criminal IPDA Joko Prakoso, SH, el equipo logró identificar y perseguir a los perpetradores.

«Apenas unas horas después del incidente, alrededor de las 21.30 horas, logramos asegurar a los tres en sus respectivas casas en la aldea de Regan Agung, distrito de Banyuasin III, sin resistencia», dijo AKP Ilham.