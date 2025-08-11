Paramount Nabs los derechos de UFC, eventos de MMA para despegarse de ESPN en 2026

SupremoEl nuevo CEO, David Ellison, ha fijado un nuevo acuerdo importante para su nueva compañía.

Paramount Skydance anunció un acuerdo de derechos de los medios de siete años con Quien agrupa bajo el cual Paramount+ se convertirá en el hogar exclusivo de todos UFC Eventos en los Estados Unidos: sacando los eventos de artes marciales mixtas de ESPN.

A partir de 2026, Paramount distribuirá exclusivamente la lista completa de UFC de 13 eventos numerados de marquesina y 30 noches de lucha a través de su plataforma de transmisión directa al consumidor, Paramount+, con eventos numerados seleccionados para ser transmitidos en simulacros en CBS, la red de transmisión principal de Paramount.

Como parte del acuerdo, UFC y Paramount se alejarán del modelo de pago por visión existente de UFC a favor de hacer que estos eventos premium estén disponibles sin costo adicional para la expansiva base de suscriptores estadounidenses de Paramount+. Este cambio en la estrategia de distribución desbloqueará una mayor accesibilidad y capacidad de descubrimiento para los fanáticos del deporte y proporcionará un catalizador importante para impulsar el compromiso y un mayor crecimiento de suscriptores para Paramount+. Paramount tiene la intención de explorar los derechos de UFC fuera de los EE. UU. A medida que estén disponibles en el futuro.

«No podría estar más emocionado de unir fuerzas con Dana, Ari y Mark. Rara vez surgen oportunidades para asociarse con una potencia deportiva mundial como UFC, una organización con un extraordinario reconocimiento global, escala e impacto cultural», dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount. «La ventaja de Paramount se encuentra en el alcance expansivo de nuestras plataformas lineales y de transmisión. Los deportes en vivo continúan siendo una piedra angular de nuestra estrategia más amplia: el compromiso de impulso, el crecimiento de los suscriptores y la lealtad a largo plazo, y la adición de los eventos imprescindibles durante todo el año de la UFC a nuestras plataformas es una gran victoria. Esperamos entregar este contenido premium a millones de fanáticos en el EE. UU. Y potencialmente más allá». «.

«Este es un momento hito y un acuerdo histórico para UFC, solidificando su posición como un activo deportivo global preeminente», dijo Ariel Emanuel, presidente ejecutivo y CEO, TKO. «Nuestro viaje de una década con UFC se ha definido por el crecimiento y la expansión continuos, y este acuerdo es una realización importante de nuestra estrategia. Creemos de todo corazón en la visión de David y esperamos estar en el negocio con una empresa que priorizará la tecnología como un medio para mejorar la narración de historias y la experiencia de visualización en general».

«Paramount es un socio de platino con un alcance significativo», dijo Mark Shapiro, presidente y director de operaciones de TKO. «Nuestro nuevo acuerdo desbloquea oportunidades poderosas en TKO en los próximos años: economía significativa para los inversores; un inventario premium ampliado para socios de marca global; y un compromiso más profundo para la base de fanáticos apasionados de UFC. Igualmente importante, a nuestros atletas les encantará esta nueva etapa».