Los factores económicos causan un acceso limitado a la comunidad en alimentos nutritivos

Yakarta, Viva – Portal de datos de estadísticas económicas y comerciales, informe de datos, problemas económicos y pobreza ha hecho que algunas personas en Indonesia solo puedan acceder a los alimentos de manera limitada.

De hecho, hay algunas personas que tienen que reemplazar su consumo diario de leche con el producto. DulcePorque es más económicamente asequible. Los datos muestran que 7 de cada 10 distritos/ciudades con el mayor gasto per cápita para comprar leche condensada endulzadaen Papua.

De hecho, la investigación que también fue realizada por la Facultad de Medicina, la Universidad Estatal de Semarang (UNNES) señaló que los siete distritos/ciudades eran Puncak Regency, Puncak Jaya Regency, Yalimo Regency, Intan Jaya Regency, Lanny Jaya Regency, Bintang Mountains Regency y Nagan Raya Regency.

«Los mismos datos dicen que el gasto promedio per cápita a nivel nacional para comprar leche condensada endulzada es de rp. 257.5 per cápita por semana», dijo el coordinador de investigación del programa de estudio de nutrición FK Unnes, Dr. Mardiana, en su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.

Los consumidores eligen productos lácteos condensados endulzados en uno de los mini mercados de Pasar Baru, Yakarta. Foto : Entre fotos/Galih Pradipta

Explicó que una de las razones era la disponibilidad económica, cultural y de productos. Esto está relacionado con acceso limitado Contra la disponibilidad de otros productos lácteos, que también están relacionados con la capacidad de la comunidad económicamente.

Mardiana dijo, el aumento del hábito del consumo de endulzado condensado como una bebida de leche para niños y niños pequeños por parte de la comunidad, también se fortaleció por una serie de investigaciones e investigaciones realizadas por académicos. El estudio también registró 100 niños en los distritos de North Semarang y Gunungpati, que rutinariamente consumen condensado endulzado como un sustituto de la leche de crecimiento todos los días.

Este niño pequeño es parte de la investigación que se lleva a cabo, para explorar el conocimiento de la madre sobre el contenido condensado endulzado, la comprensión de la nutrición equilibrada y su impacto en la salud de los niños pequeños.

Según los resultados de las entrevistas con los encuestados, dijeron que la razón para dar endulzada condensada como una bebida de leche para niños pequeños se debió a la suspensión de la leche endulzada. Algunas madres reconocen condensadas endulzadas que contienen azúcar alta, pero no entienden los efectos de la salud cuando se consumen regularmente.

Uno de los encuestados de investigación de la aldea de Sekaran, el distrito de Gunung Pati, que también es padre de un niño pequeño de 3 años, dijo la frecuencia de consumo de endulzado condensado en sus hijos 7 veces al día. Dio un grosor dulce porque el embalaje fue escrito «leche» y en la publicidad también se llamó SO.

«Esta madre lee que está la palabra leche, en el empaque. En el anuncio también conoce la leche», dijo Mardiana.

Salsa de caramelo de leche condensada endulzada (SKM).

Él dijo que el comportamiento de proporcionar endulzado condensado para los niños pequeños refleja la existencia de una brecha de conocimiento grave en la comunidad. Según él, el grosor en realidad está diseñado como un alimento complementario o complementario, no para el consumo como el principal sustituto de la bebida para la leche.

Sin embargo, los hallazgos en el campo muestran cosas diferentes. Donde muchos niños pequeños realmente lo consumen en grandes cantidades, incluso más de tres veces al día. En algunos casos, el consumo condensado endulzado puede alcanzar hasta siete veces al día.

«Ese es, por supuesto, el impacto sorprendente. Ahora hemos comenzado a ver la tendencia de enfermedades no comunicables (PTM) a la edad de los niños, lo que no debería», dijo.

Los consumidores eligen productos lácteos condensados endulzados en uno de los mini mercados de Pasar Baru, Yakarta Foto : Entre fotos/Galih Pradipta

Para obtener información, una bolsita condensada endulzada puede contener aproximadamente 19 gramos de azúcar, o equivalente a 4 cucharaditas. Si se consume dos veces al día, la ingesta de azúcar en niños pequeños ha superado el límite de consumo diario recomendado por el Ministerio de Salud, que no es más del 5 por ciento de las necesidades de calorías diarias totales, o alrededor de 25 gramos o 6 cucharaditas de azúcar adicional. Esta cantidad no incluye azúcar adicional de otros alimentos y bebidas que consumen todos los días.

Esta situación muestra cuán urgente aumenta la urgencia de la educación comunitaria sobre la nutrición infantil, los alimentos seguros y la comprensión de las etiquetas de los productos. Muchas áreas, como la aldea de Sukorejo en el distrito de Gunungpati, hasta ahora todavía son un asesoramiento muy mínimo relacionado con la nutrición y los peligros del grosor excesivo de grosor.