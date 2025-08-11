Este SUV eléctrico Rp691 millones puede tomar Yakarta -Surabaya sin recarga

Yakarta, Viva – Los vehículos eléctricos en Indonesia ya no se limitan a coche de la ciudad o modelo compacto. El fabricante comenzó a mirar el segmento Family Electric SUV, que ofrece una cabina de socorro, un rendimiento potente y características de confort premium.

Leer también: Aprender la tecnología de automóviles eléctricos a través de la comunidad



Esta tendencia está en línea con una mayor conciencia de la sostenibilidad y el estímulo para cambiar a emisiones de baja movilidad. La tecnología de la batería que es cada vez más eficiente también permite que el SUV eléctrico cubra una distancia de cientos de kilómetros en un contenido de energía, lo que lo hace relevante para el uso de larga distancia.

Algunos productores han ingresado a este segmento. Uno de ellos Gac Indonesiaquien tiene HT Hyptec como un SUV eléctrico con una distancia de más de 600 kilómetros y un tiempo de carga rápido del 10-70 por ciento en solo 15 minutos. Este automóvil utiliza una moto magnética permanente sincrónica de 250 kW y 430 nm de torque.

Leer también: Este lindo auto eléctrico puede viajar 435 km, aceleración equivalente al auto deportivo





Aion Hyptec Ht en Giias 2025

«Presentamos Hyptec HT para los consumidores que desean más que un solo vehículo. Este es un símbolo de lujo, sofisticación y el futuro de la movilidad sostenible», dijo la planificación y estrategia de productos de Gac Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman recibido en el comunicado Viva automotriz, Lunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: Esta es la condición del auto eléctrico BYD después de tres veces golpeado por un rayo



El diseño fue trabajado por Pontus Fontaeus, un diseñador que había manejado Ferrari, Bentley y Lamborghini. La variante Ultra está equipada con dramáticas puertas de gaviota, mientras que la forma acurrucada aerodinámica y los trazos estrictos se caracterizan por todos los modelos. Dimensiones del automóvil 4,935 mm x 1,920 mm x 1,700 mm, distancia entre ejes 2,935 mm, distancia al suelo de 200 mm, equipado con llantas de aleación deportivas de aleación de 20 pulgadas y faros de diamantes.

La cabina está diseñada como un avión de primera clase. Los asientos delanteros y la segunda fila se pueden quitar hasta 143 grados. Conductor de pantalla digital 8.88 pulgadas y una pantalla táctil principal de 14.6 pulgadas es el centro de control, compatible con el sistema de audio de 22 altavoces Dolby Atmos. Otras características incluyen techo panorámico, filtros de aire inteligentes con sensores de CO2, filtros PM2.5, desinfección automática y terapia de aroma.

La plataforma Aion Electric Platform (AEP) con la estructura X-Soularchitecture es compatible con la batería de la revista 2.0 con una capacidad de 83 kWh. La seguridad es compatible con la tecnología IBCM que reconoce al propietario y activa el vehículo sin un botón.

El sistema Adigo Smart Driving Nivel 2 incluye control de crucero adaptativo, tráfico de reloj de asistencia, advertencia de colisión hacia adelante, frenado automático de emergencia y asistencia para mantener carril. Seis airbags son estándar.

La función del vehículo para cargar (V2L) permite la fuente de alimentación de 220 V para dispositivos electrónicos, útil para actividades al aire libre o de emergencia.

Hyptec HT está disponible en dos variantes, a saber, premium para RP691 millones y Ultra RP843.5 millones. Gac Indonesia ofrece una garantía de por vida para baterías, motocicletas y controladores para el primer propietario, una garantía de vehículos de ocho años o 160 mil km, así como servicio y repuestos gratis por hasta cinco años.