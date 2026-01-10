Los jugadores de Three Bears obtienen un gran honor antes del juego de comodines contra los Packers

El arduo trabajo de todo un año por parte de toda la organización está a punto de llegar a su punto crítico el sábado. El Osos de chicago albergará un juego de playoffs por primera vez desde que perdieron ante los Eagles en el Soldier Field en 2018. Esta vez, sin embargo, los Bears se enfrentarán a sus acalorados rivales de división, los Packers, para el tercer enfrentamiento de esta temporada.

Los dos primeros encuentros entre estos equipos fueron clásicos instantáneos, cada uno de los cuales se redujo a una jugada en los momentos finales. En el primer juego en Green Bay, Bears QB Caleb Williams‘ El pase de touchdown potencial para ganar el juego fue interceptado en la esquina trasera de la zona de anotación en una jugada fantástica del CB de los Packers. Keisean Nixon.

Luego, en la revancha en Chicago, los Bears se recuperaron de un déficit en el último cuarto para enviar el juego a tiempo extra, recuperando improbablemente una patada corta y anotando dos veces en rápida sucesión para empatar el juego. Luego, en tiempo extra, Williams lanzó uno de los mejores pases de la temporada para golpear a WR. DJome Moeure es en la zona de anotación para la victoria.

Tres jugadores de los Chicago Bears obtuvieron un gran honor antes del juego de comodines

El sábado, la NFL anunció los equipos AP All-Pro oficiales. Por mucho que las invitaciones al Pro Bowl todavía sean valoradas, los equipos All-Pro son considerados la lista de mejor reputación de los mejores jugadores en cada posición a lo largo de una temporada, y tres jugadores de los Bears terminaron en el primer o segundo equipo All-Pro. Chicago LG Joe Thuney y S Kevin Byard llegó al primer equipo All-Pro, mientras que RT Darnell Wright hizo el segundo equipo.

Para Thuney, es otra temporada fantástica en su haber. Los Bears adquirieron a Thuney en un canje del jefes en la primavera como parte de su misión de reformar una línea ofensiva de bajo rendimiento. Es el tercer reconocimiento All-Pro del primer equipo de Thuney, ya que el base veterano también fue nombrado para el primer equipo en 2023 y 2024.

También es la tercera selección All-Pro del primer equipo de Byard. el primero Titanes El profundo también fue nombrado All-Pro del primer equipo en 2017 y 2021. Mientras tanto, es el primer equipo All-Pro de cualquier tipo para Wright, quien fue la selección general número 10 procedente de Tennessee para los Bears en 2023. Se ha convertido en una parte fundamental de la protección de Williams en Chicago y en uno de los mejores tackles bloqueadores de carreras de la liga.

Los Chicago Bears pueden hacer una declaración contra los Packers en los playoffs

El NFL Los playoffs finalmente están aquí y los Bears obtuvieron el puesto número 2 en la NFC. Se enfrentarán a los Packers número 7 en el Soldier Field de Chicago, el lugar de la increíble victoria en tiempo extra sobre dichos Packers a principios de esta temporada.

En esta revancha, los Bears son los perdedores locales contra un equipo profundo y talentoso de los Packers. Pero Green Bay está lidiando con una letanía de lesiones, muchas de ellas en algunos de sus jugadores clave. Los Bears son el equipo más saludable y ya los vencieron una vez esta temporada.

Pero para que los Bears ganen y avancen a la ronda divisional, deben comenzar más rápido. En ambos enfrentamientos de la temporada regular, Chicago tuvo problemas en la primera mitad antes de recuperarse en la recta final. Eso será difícil de replicar y ganar en playoffs.