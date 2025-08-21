El viceministro de Immanuel Ebenezer todavía está siendo examinado por el KPK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) declararon que todavía estaban examinando al viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Hasta el jueves por la noche, 21 de agosto de 2025.

«Preocupado (Viceministro Immanuel Ebenezer, ed.) Todavía hay un examen «, dijo el jueves por la noche el portavoz de KPK Budi Prasetyo en Yakarta.

Budi aún no ha explicado más sobre el momento de la conferencia de prensa para el anuncio de la determinación sospecharDespués de que el KPK arrestó a Immanuel Ebenezer junto con otras 13 personas en una operación de arresto manual (Ot).

Anteriormente, el vicepresidente del vicepresidente de KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). También dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos en el OTT.

Mientras que hasta el jueves (8/21) por la tarde, los periodistas en el campo informaron que había 22 vehículos tanto de cuatro ruedas como de dos ruedas que habían sido confiscados por el KPK con respecto al caso.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.