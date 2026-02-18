Los reclusos de la prisión de Pangkalpinang convierten los restos de carbón en fertilizante para abono

Pangkalpinang, VIVA – Desde detrás del muro alto paginas Clase IIA Pangkalpinang, nació una innovación ambiental. Reclusos o prisioneros (a diario) evoca las heces de la combustión carbón de PLTU 3 Bangka a compost.





En manos de los prisioneros, los restos del carbón se mezclan. El resultado es un nutriente del suelo rico en macroelementos que está listo para fertilizar las tierras agrícolas en el país de Laskar Pelangi.

El director de la prisión de Pangkalpinang, Sugeng Indrawan, miró con orgullo el trabajo de los reclusos. Para Sugeng, esto es fruto de la perseverancia desde que comenzó el programa de formación en 2025.





«Estamos tratando de aprovechar los recursos existentes en las prisiones con el apoyo de diversas partes», dijo el jefe de prisiones el miércoles 18 de febrero de 2026.

No solo eso, este compromiso también se cumplió enviando 6 toneladas de abono a grupos de agricultores de Central Bangka. Sugeng enfatizó que este programa es una prueba de que empoderar a los residentes asistidos puede ser beneficioso.





«Esperamos el apoyo de todas las partes para que el programa de formación en las prisiones sea sostenible, fomente la independencia y evite la repetición de actos delictivos de los internos», añadió.

Explicó que el programa fue el resultado de la colaboración entre la prisión de Pangkalpinang, las mipymes de suelos verdes en el centro de Bangka y la unidad de servicios de energía de PT PLN Nusantara PLTU 3 Bangka.

El agradecimiento provino de Plt. Jefe de la Oficina Regional de la Dirección General de Prisiones de las Islas Bangka Belitung, Gunawan Sutrisnadi. Explicó que las innovaciones llevadas a cabo por la prisión de Pangkalpinang estaban en línea con los 15 programas de aceleración del Ministro de Inmigración y Penitenciaría.

Según él, enviar abono a grupos de agricultores es una prueba de que la socialización tiene un impacto positivo en la sociedad. «La primera entrega de 6 toneladas de abono elaborado por los reclusos de la prisión de Pangkalpinang es un motivo de orgullo para la institución correccional de Bangka Belitung y se espera que continúe aumentando e inspirando innovación en otras prisiones», dijo Gunawan.

Se muestra optimista de que este desarrollo productivo pueda ser sostenible y aportar beneficios reales a la sociedad. Espera que en el futuro la sinergia se fortalezca mediante el aumento de la capacidad de producción, la ampliación del marketing y el desarrollo de una formación sostenible.

Mientras tanto, el director de la unidad PLTU 3 Bangka, I Gusti Ngurah Putra Astawa, explicó que los restos de la quema de carbón o cenizas volantes Y ceniza de fondo puede ser utilizado.