La figura de Khairun Nisya, una falsa azafata que ha causado revuelo en las redes sociales

VIVA – El acto de disfrazar a una mujer como azafata La aerolínea nacional finalmente encontró un punto positivo. La figura que causó revuelo en las redes sociales fue identificada como Khairun Nisya, una mujer de Palembang, Sumatra del Sur, que se atrevió a disfrazarse de tripulante de cabina e incluso voló en un vuelo comercial.

La acción se volvió viral después de que los internautas compartieran videos y fotos de una mujer con uniforme de asistente de vuelo y una maleta de avión. Su apariencia casi impecable hizo que muchas personas se quedaran desprevenidas, hasta que finalmente se reveló que no era una azafata oficial.

Khairun Nisya admitió que la acción se llevó a cabo en un vuelo batik de agua Ruta Palembang-Yakarta, martes 6 de enero de 2026. Dijo que llevaba conscientemente el uniforme y los atributos de una azafata mientras estaba en el avión.

«Realmente hice el vuelo de Batik Air en la ruta Palembang-Yakarta ID 70-508. Usé los atributos y el uniforme de la azafata», dijo Nisya.

También enfatizó que nunca había sido parte de la tripulación de cabina de Batik Air u otras aerolíneas. A través del mismo comunicado, Nisya se disculpó con la aerolínea y Lion Group por sus acciones.

«Por la presente pido disculpas a la aerolínea Batik Air y al Grupo Lion. Hice este vídeo verdaderamente sin ninguna coacción de ninguna parte», dijo.

Las búsquedas de los internautas revelaron los antecedentes de Nisya. Se dice que es de Muara Kuang, Sumatra del Sur, y se sospecha que hizo deliberadamente un documento de identidad falso con el nombre «Nisya» para disfrazarse de miembro de la tripulación de cabina. Varias publicaciones también hicieron sospechar que no era la primera vez que se llevaba a cabo esta acción.

En las redes sociales, se sabe que Khairun Nisya es bastante activa. A menudo sube fotos y vídeos vistiendo un uniforme de asistente de vuelo con el estilo típico de la tripulación de cabina. Una de las cuentas de TikTok que se cree que es suya, @callmesyaaa, supuestamente desapareció después de que este caso atrajera críticas públicas.

No sólo se engañó al público en general, sino que se decía que varios de los asistentes de vuelo originales no sabían que Nisya no formaba parte de la tripulación oficial. Su apariencia fue considerada muy convincente, desde el uniforme, cédula de identidad, hasta los atributos de vuelo que portaba.