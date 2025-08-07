Ozzy y Sharon Osbourne Biopic todavía avanzan en Sony

A pesar de años de actividades de actividades, un representante de Polygram Entertainment confirmó esta semana que Ozzy de Sony y Sharon Osbourne La biográfica sigue avanzando y que «actualmente están en negociaciones con un director, lo que podría confirmarse muy pronto».

En 2021, Sony anunció que haría una película basada en la relación de la leyenda del heavy metal con su esposa y gerente. El estudio lo estaba desarrollando con Polygram Entertainment y Osbourne Media, el brazo de cine y televisión de Universal Music Group y el sello de medios de la familia Osbourne, respectivamente. Sharon, así como los hijos de ella y Ozzy, Jack y Aimee Osbourne, estaban unidos para producir junto con Michele Anthony y David Blackman de Polygram y Andrea Giannetti de Sony.

Lee Hall Se adjuntó para escribir el guión, recién antes del éxito de «Rocketman» de 2019, donde su guión adaptó la historia de la vida de Elton John para la pantalla. La reciente declaración de Polygram confirma que Hall todavía está involucrado junto con el equipo productor original. A quién está considerando el equipo para el director o cuándo se anunciará la selección permanece en secreto.

Dada la persona icónica de Ozzy, tanto en el escenario como el líder de Black Sabbath y una ilustre carrera en solitario y en la pantalla como la figura central en la serie de realidad de MTV «The Osbournes» junto con su familia, no es sorprendente que haya sido un tema atractivo para un largometraje escrito.

En 1998, guionista Ryan Jaffe («Esto está sucediendo», «The Rocker») buscó producir una película basada en la relación de Ozzy y Sharon. «Fui asistente de Industry Entertainment, antes de que Osbournes incluso tuviera un reality show», dijo Jaffe Variedad. «Había un ‘detrás de la música’ sobre Sharon y Ozzy, y pensé que era la historia de amor más sorprendente que había visto. Traté de desarrollarla como productor. Obtuve la bendición de mi jefe para perseguirla y tuve varias reuniones con Sharon y Ozzy».

El proyecto, sin embargo, nunca llegó a buen término. «Fue una gran experiencia», reflexiona Jaffe. «Desafortunadamente, no pudieron hacer un trato con una nueva línea, que era el estudio en ese momento, y simplemente desapareció».

Años más tarde, Jaffe escribió un guión para su historia de Sharon y Ozzy en Spec. «Simplemente me encantó esa historia y nunca pude dejarla ir», comparte. «Pensé que era una forma única de contar una historia que era una versión interesante de una película biográfica: no tan sencilla. Realmente era su historia juntos, cómo se salvaron la vida de los demás de muchas maneras».

Titulado «Sharon», su guión apareció en la lista negra de 2018 y fue leído por varios productores y gerentes. Si bien algunos podrían haber expresado interés, la historia de Rock-N-Roll Romance fue escrita sin la aportación o bendición de Sharon u Ozzy. Si bien ambos son figuras públicas, contar su historia con justicia probablemente necesitaría su participación. Del mismo modo, una película biográfica de Osbourne no sería nada sin la música de Ozzy, y asegurar los derechos de licencia agregaría un gasto considerable al proyecto.

Variedad informó en 2021 que la película de Sony incluirá música de Black Sabbath y la carrera en solitario de Ozzy. La familia Osbourne y el entretenimiento polígrogo, que anteriormente produjo proyectos de guión y sin guión como «The Bee Gees: ¿Cómo puedes reparar un corazón roto?», «Beastie Boys Story», «The Go-Gos» y «La extraordinaria lista de reproducción de Zoey», presumiblemente facilitaron el uso de la película de Ozzy de la película.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio a la edad de 76 años. El cantante y compositor fue inmensamente popular durante su carrera de cincuenta y cinco años, y su trabajo ha experimentado un resurgimiento desde su fallecimiento. Su música está siendo escuchada precipitadamente, los clips de «The Osbournes» están inundando las redes sociales y los homenajes al artista son omnipresentes. Dado que esto coincide con la inclinación de Hollywood por los biopics musicales como «Bohemian Rhapsody», «Elvis», «A Complete desconocido», y la próxima tetralogía de los Beatles como un subgénero comercializable, avanzar con una película ozzy parece natural.