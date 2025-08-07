Andre Taulany no quiere mantener el hogar: ¡por ese infierno más tarde!

Yakarta, Viva – Andre Taulanán Gran finalización de su hogar con Rien Wartia Trigina, después de más de dos décadas juntas. Este proceso de divorcio se conoce como una opción final que ya no es negociable.

Esta decisión fue revelada por el abogado de Andre, Fahmi Bachmid. En su declaración, Fahmi dijo que su cliente había estado reteniendo el sufrimiento durante demasiado tiempo en su matrimonio, y ahora ha llegado a un punto en el que mantener un hogar ya no es una elección saludable. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Cuando alguien ha declarado que no puede casarse, no se verá obligado a sobrevivir. Porque es un infierno más tarde, haciendo un sufrimiento prolongado para ellos», dijo Fahmi Bachmid de los shows de YouTube, jueves 7 de agosto de 2025.

Fahmi también enfatizó que esta decisión no se tomó impulsivamente, sino que fue el resultado de largas luchas con un dolor profundo, tanto física como emocionalmente.

«Cuando alguien siente sufrimiento, hay un sufrimiento interno y espiritual prolongado. Nadie puede resolver el problema a menos que termine», dijo.

El tema de la grieta doméstica de Andre Taulany ha sido durante mucho tiempo sin palabras, pero se sabe que esta pareja está bastante cerrada por su vida personal. Por lo tanto, la noticia de este divorcio sigue siendo una gran sorpresa para el público.

Fahmi recordó que los asuntos domésticos son dominios privados y no pueden juzgarse desde afuera.

«Los asuntos domésticos son asuntos personales, nadie puede intervenir», dijo.

«Debido a que los que viven la vida no son yo, no tú, y no nadie, son los que están casados», continuó.

También recordó que la base de un hogar saludable debe construirse sobre la base del afecto y la sinceridad. Si la base se agrieta debido a lesiones y traiciones, entonces poner fin a la relación es una elección realista.

«Porque el hogar es del corazón para amarse, cuidarse, y así sucesivamente», explicó.

«Cuando te sientes herido, cuando te sientes traicionado, no hay salida que termine», concluyó Fahmi.