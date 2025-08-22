Declaración de clase de Marc Klok después de ser llamado al equipo nacional indonesio

VIVA – centrocampista Perseguidor Bandung, Reloj de marcafirmó estar orgulloso después de volver a entrar en el escuadrón Equipo nacional Indonesia. Esta citación se siente especial porque se convierte en la primera en la era del entrenador. Patrick Kluivert.

«Estoy muy feliz y orgulloso al mismo tiempo. Este es el resultado del trabajo duro en unos pocos meses e incluso el año pasado. Tengo el objetivo de poder jugar tanto como sea posible», dijo Klok, citado en el sitio web oficial de Persib, jueves 21 de agosto de 2025.

El último Klok fue llamado a Equipo nacional indonesio En la segunda mitad de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026, marzo de 2024. En ese momento, Shin Tae Yong no lo interpretó cuando Indonesia ganó 1-0 sobre Vietnam. Mientras que su última actuación con Garuda ocurrió en la Copa Asiática 2023, en enero pasado, cuando se enfrentó a Irak. Klok entró en el minuto 76 y jugó durante 14 minutos.

Ahora, se confía nuevamente en Klok para fortalecer al equipo nacional indonesio en dos partidos de la jornada de la FIFA en septiembre. Garuda se enfrentará a Kuwait el 5 de septiembre de 2025 y el Líbano el 8 de septiembre de 2025 en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

«Orgulloso de poder representarlo [Indonesia]. «Por supuesto, ser parte de luchar para calificar para la Copa del Mundo es extraordinario», dijo Klok.

El mediocampista naturalizado se consideró apropiado para ingresar al equipo de Garuda después de parecer impresionante con Persib. Jugó un papel importante en traer a Maung Bandung para defender el título de la Liga 1 la temporada pasada.

Mientras tanto, los jugadores del equipo nacional indonesio están programados para comenzar a reunirse en Surabaya el 1 de septiembre de 2025. Antes de unirse, Klok todavía se centró en fortalecer a Persib, que se enfrentará a Psim Yogyakarta en el Sultan Agung Bantul Stadium, domingo 24 de agosto.

Después de la impactante derrota 1-2 de Jepara Persijap el 18 de agosto, Klok afirmó que Persib tuvo que levantarse de inmediato. «Somos un equipo cuya mentalidad gana. Entonces, debemos tener miedo de perder. Creo que es una mentalidad correcta. Solo pensamos en ganar. Esa es la única opción en este club. Entonces, [sekarang] Todos los jugadores esperan jugar en Yogya «, dijo Klok.

«Tenemos que levantarnos de los resultados de ayer. Todos saben que este club no acepta la derrota. Los jugadores también lo saben ahora. [kalah] No puedo estar en Persib. Pero en el fútbol hay una victoria, hay una pérdida. Ese es también el hecho. Pero lo bueno es que tenemos que levantarnos de los resultados de ayer «, enfatizó.