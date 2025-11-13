‘Otra Liga’, un cuento sobre los orígenes del fútbol femenino español, en Filmax

Un año antes de que se celebre la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos y México, y antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, la inspiradora historia “Otra Liga”, una historia sobre los orígenes del fútbol femenino español, ha sido adquirida para sus ventas mundiales por filmax.

El estudio con sede en Barcelona presentará una promoción del potencial éxito de público “Another League” en el American Film Market de este año y estrenará el largometraje en los cines de España en la primera mitad de 2026.

Bajo la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), las mujeres no podían votar: no hubo elecciones. Tampoco podían practicar el deporte más popular del mundo fuera de Norteamérica: el fútbol.

Inspirada en hechos reales, “Otra Liga”, del dúo de directoras y guionistas de comedia Marta Díaz de Lope Díaz y Zebina Guerra, la película gira en torno a Nati, de 16 años, enamorada del fútbol pero cuya madre abomina este hermoso juego. Se ve obligada a jugar a espaldas de su madre.

La película continúa relatando cómo surgió el primer equipo de fútbol femenino a principios de los años 70, incluso cuando Franco todavía estaba vivo, jugaba con camisetas que no combinaban y soportaba burlas generalizadas.

Sin embargo, Filmax señaló que al anunciar la película el jueves, los partidos femeninos comenzaron a atraer multitudes y ganarse el respeto general.

Combinando emoción, realismo y espíritu de lucha, anticipa Filmax, “Another League” mostrará la “frescura, el coraje y la esperanza que caracterizaron a las personas reales en las que se basan los personajes”, interpretadas por las recién llegadas Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo.

Daniel Ibáñez, quien ganó una nominación al Goya por su interpretación del talentoso, aunque drogado, vocalista de la banda de los 90 Los Planetas en “Saturn Return”, interpretará aquí a un visionario promotor de fútbol.

La película tiene un final feliz a largo plazo. Cincuenta años después, las mismas pioneras del fútbol femenino que inspiran a los personajes de la película se sientan en los palcos presidenciales de los estadios para ver los partidos de fútbol femenino. España ganó la Copa Mundial Femenina en 2023 y en Aitana Bonmati tiene a la mejor jugadora de fútbol del mundo cuya capacidad para flotar en el espacio y crear espacio para otras jugadoras ha sido elogiada por entrenadores como Pep Guardiola.

Díaz de Lope Díaz y Guerra, ganador del Premio Alice Guy 2025, se unieron para crear “Hopeless Devout” (2018), una comedia loca sobre el empoderamiento femenino, y “Los Buenos Modales” (2023), una comedia de reconciliación aparentemente imposible de dos hermanas.

Los premios del público por “Hopefully Devout” en el Festival Internacional de Cine de Málaga y Barcelona-Sant Jordi en España y el Festival Internacional de Cine Riviera en México subrayan su capacidad para complacer al público.

“Otra Liga” cuenta también con la colaboración especial de populares actores españoles como Aixa Villagrán (“La Virgen Roja”), Elena Irureta (“Un asunto marroquí”, “Gaua”), José Troncoso y Jordi Sánchez (“Frontera”). Está producida por Cine365 Films, Nadie es Perfecto, Ciudadano Ciskul y la portuguesa Bando A Parte, y cuenta con el patrocinio de la cadena pública española RTVE, el operador de TV de pago/SVOD Movistar Plus+, la agencia española ICAA, la televisión estatal portuguesa RTP y el Ayuntamiento de Madrid.

“Creemos firmemente en apoyar historias que emocionen a los espectadores y conecten con varias generaciones”, dijo Jesús Ulled, productor de la película en Cine365 Films. «‘Another League’ es una película épica, optimista y alegre, con un enorme potencial para llegar a un público familiar y amplio».

“Otra Liga” es una película muy especial para nosotros y que va mucho más allá del fútbol”, añadió Iván Díaz, responsable internacional de Filmax.

«Es una historia sobre tener el coraje de soñar, incluso cuando todo parece estar en tu contra. En un momento en el que las mujeres están reescribiendo la historia en todos los campos, en un momento en el que España es la actual campeona del mundo y tiene las jugadoras más talentosas en su equipo, esta película de bienestar celebra a quienes allanaron el camino con su pasión, coraje y libertad», añadió.