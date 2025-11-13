¡El problema de la fusión Grab and GoTo llama la atención del mundo! Medios extranjeros destacan el calentamiento de los asuntos internos por la participación de Danantara

Jacarta -Isu fusión dos gigantescos proveedores de servicios de vehículos en línea en el sudeste asiático, PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) da Agarrarestá en el punto de mira de los actores del mercado nacional e internacional. Medios originales Inglés, Tiempos financierosTambién discutió las acciones corporativas de las dos compañías y destacó las acaloradas condiciones internas de GoTo.

El plan de fusión podría dar origen a un gigante tecnológico valorado en 29.000 millones de dólares, equivalente a 483,8 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.690 IDR por dólar estadounidense). La fusión de Grab y GoTo se ha producido en los últimos años, pero, según se informa, las conversaciones se intensificarán a lo largo de 2025.

Medios extranjeros con sede en Londres, escribió que si se produjera una entidad combinada entre las dos compañías, controlaría hasta el 90 por ciento del mercado de servicios de transporte y entrega de alimentos en Indonesia. De esta manera, Grab-GoTo se convierte en el actor dominante en la economía más grande del sudeste asiático.

El informe también se refirió a las acaloradas condiciones internas de GoTo. Varios grandes accionistas, empezando por SoftBank, Provident Capital Partners y Peak

El ministro coordinador Luhut y el ministro de Transporte Budi con funcionarios de Grab. Foto : Documentación del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca.

Se dice que el propio SoftBank ha impulsado durante mucho tiempo una fusión con Grab, considerando que la empresa japonesa tiene acciones en ambas partes.

Aun así, GoTo enfatizó que no ha habido ninguna decisión o acuerdo oficial sobre la fusión prevista con Grab. La empresa también confirmó que la junta de accionistas prevista para el 17 de diciembre de 2025 no está relacionada con ninguna acción corporativa.

Grab y GoTo tenían anteriormente una valoración combinada de 72.000 millones de dólares cuando cotizaron en bolsa en 2021 y 2022, respectivamente. Sin embargo, desde entonces, las acciones de ambos han caído drásticamente: Grab cayó más del 50 por ciento y GoTo más del 80 por ciento, debido a la intensa competencia en el mercado del Sudeste Asiático.

Ferry Wong, analista de Citigroup, evalúa el compromiso Danantara Esta es una forma de señal de apoyo del gobierno indonesio a la posible fusión. Wong recordó que las posibilidades de fracaso o retraso siguen siendo grandes teniendo en cuenta la historia de negociaciones que a menudo se han estancado en el pasado.

Un funcionario del gobierno indonesio incluso confirmó que el gobierno estaba monitoreando el progreso de las negociaciones, a pesar de que no tenía acciones en ninguna de las empresas.