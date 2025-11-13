El jugador del equipo especial de los Jets obtiene un reconocimiento «bien merecido»

Jets de Nueva York corredor y regresador de patadas Kene Nwangwu ha sido nombrado Jugador de la Semana de Equipos Especiales de la AFC después de su impactante actuación en la Semana 10 en la victoria de Nueva York por 27-20 sobre los marrones de cleveland.

La actuación de Nwangwu incluyó un touchdown de devolución de patada de 99 yardas en el primer cuarto para darle a los Jets sus primeros puntos del día.

«Kene Nwangwu fue nombrado Jugador de la Semana de Equipos Especiales de la AFC. Bien merecido. Es uno de los mejores restadores que he visto; es difícil no preguntarse cuánta diferencia habría marcado en esos partidos cerrados si no hubiera sido golpeado a principios de esta temporada». escribió Zach Rosenblatt de El Atlético.

Llegar a la zona de anotación con una devolución de patada no es nada nuevo para Nwangwu. Desde que se unió a la liga en 2021, Nwangwu tiene cinco touchdowns de devolución de patadas.

«Es una sensación emocionante cuando puedes simplemente hacer jugadas para tu equipo. Creo que esa es la mentalidad de cualquiera de nosotros cuando el balón está en nuestras manos. Simplemente estamos tratando de hacer jugadas para nuestro equipo con la esperanza de que nuestro juego pueda ayudarnos a ganar juegos». dijo Nwangwu tras la victoria..

Las estrellas de los equipos especiales de los Jets hablan sobre su éxito

Los Jets no sólo anotaron en equipos especiales con el touchdown de devolución de patada de 99 yardas de Nwangwu. Isaías Williams tuvo un touchdown de devolución de despeje de 74 yardas en la siguiente posesión de los Jets, dándoles a los Jets touchdowns consecutivos en equipos especiales.

«Podemos ganar el juego en equipos especiales. No sólo queremos ser estables. No queremos simplemente estar aquí para no perder. Ganemos el juego en equipos». dijo Nwangwu después del partido del domingo.

«Fueron muchas emociones al ser mi primer touchdown de regreso en mi vida». dijo williams después del juego.

«El retorno de patada es único. Tienes a 10 muchachos bloqueando. No hay gloria para uno de ellos si anoto un touchdown, pero es un equipo muy desinteresado y creo que es por eso que estamos teniendo tanto éxito». dijo Nwangwu tras la victoria del domingo.

Los Jets ganaron con las probabilidades en contra

Incluso con la victoria de los Jets el domingo, la ofensiva no tuvo un buen día estadísticamente, solo logró un total de 169 yardas.

«¿Qué tan improbable fue que Jets 27, Browns 20? Desde 1950, los equipos habían tenido marca de 225-0 cuando mantenían a los oponentes a 175 yardas o menos y no entregaban el balón. Los Browns fueron el primer equipo en perder en ese lapso, según ESPN Research». escribió Rich Cimini de ESPN.

La baja cantidad de yardas ofensivas podría deberse al juego aéreo muy limitado contra los Browns. Justin campos tuvo 6/11 en intentos de pase y lanzó para un total de 54 yardas.

Tras la victoria, el entrenador en jefe Aaron Glenn dijo«Cuando obtienes dos devoluciones como esa en equipos especiales, la ofensiva no tiene una buena cantidad de jugadas, especialmente en el juego aéreo. Sólo lanzó 11 pases, creo que acertó 6 de 11».

Incluso con las probabilidades en su contra, los Jets encontraron la manera de ganar gracias a los equipos especiales. El domingo, después de la victoria, Glenn dijo«Nuestros equipos especiales realmente nos dieron una chispa hoy, y eso es lo que necesitamos».