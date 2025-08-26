Oscar Nuñez en ‘The Office’ Spin -off ‘The Paper’, por qué Oscar está en Ohio

Hace aproximadamente un año, Oscar Nuñez Fui a almorzar con su antiguo amigo Greg Daniels, el gurú de la televisión de comedia que desarrolló la versión estadounidense de «La oficina«En el que Nuñez protagonizó durante nueve temporadas como contador espinoso y pragmático, Oscar Martínez.

«Estoy trabajando en un nuevo programa», le dijo Daniels. «¿Cómo te sentirías al volver como Oscar?»

«Soy un juego. Por supuesto», dijo Nuñez, sin pensar mucho en eso. Se reuniría con Daniels varias veces más cuando el escritor-productor desarrolló su idea. En un momento, Daniels le dijo a Nuñez que quería papel, el producto a la venta en Dunder Mifflin, alrededor del cual giraba «la oficina», como un componente central del nuevo proyecto.

Finalmente, Daniels llevó a Nuñez a conocer a los escritores. «Oh no», recuerda Nuñez pensando. «Esto realmente está sucediendo».

El 4 de septiembre, Peacock lanzará los 10 episodios de «El papel«, Un spin-off muy flojo de» The Office «que sigue al personal de un periódico local con dificultades en Ohio, y un nuevo editor en jefe ansioso con la esperanza de dar vida a un medio moribundo. Se explica en los primeros minutos de la serie por qué Oscar termina en el medio oeste, trabajando como un contable para el Toledo Truth Teller junto a un grupo de trapos de Domnhall, que juega en el grupo de Domnhall. Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key no es el único a través de los proyectos: el equipo de cámara invisible que captura todas las travesuras del lugar de trabajo en la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin ha encontrado un nuevo sujeto en papel en Ohio.

«Estaba un poco nervioso cuando comenzamos», dice Nuñez a Variedad sobre la próxima serie. «No sabía quiénes eran los personajes, cuáles serían los episodios, cómo se lanzaría todo». Sus preocupaciones fueron calificadas cuando llegó al set y fue testigo de la atención del elenco y la tripulación sobre el detalle. Él menciona específicamente a Gleeson, quien interpreta al nuevo jefe de ojos estrellados del periódico, Ned Sampson. «Es un joven muy atento», dice Nuñez. «Realmente se preocupaba por su personaje y hacía muchas preguntas. Pensé que era genial».

Chelsea Frei y Nuñez en «The Paper»

Troy Harvey/Peacock

«La oficina» terminó en 2013, pero siete años después de que salió del aire, se convirtió en el espectáculo más transmitido en América. (Anotó 57 mil millones de minutos de visualización en 2020, 17 mil millones más que la segunda serie más transmitida, «Grey’s Anatomy»). La comedia en el lugar de trabajo, una adaptación del éxito de culto británico, co-creado y dirigido por Ricky Gervais, convirtió un puñado de sus miembros del elenco en nombres familiares. En cuanto a Nuñez, catapultó al actor nacido en Cuba de un jugador de día desconocido a un accesorio en uno de los mayores programas de televisión de todos los tiempos. Durante casi dos décadas, Nuñez no ha podido salir de su casa sin un extraño gritando «¡Oscar!» (Ayuda que comparta el primer nombre de su personaje).

En los años posteriores a su final, mientras enviaba preguntas constantes sobre rumores de reinicio e ideas de spin -off, Nuñez continuó abrazando a su personaje, presentándose como «Oscar de ‘The Office'» en cameo y apareciendo en Convenciones de Fan junto a sus antiguos compañeros de reparto. Pero cuando se estrene el nuevo programa, traerá al personaje de regreso a la televisión y detrás de un escritorio de oficina por primera vez en más de una década.

Nuñez está encantado, pero Oscar Martínez, no tanto. En el primer episodio de «The Paper», el contador está consternado al encontrar el mismo equipo documental que lo acechó en Scranton merodeando en su nuevo lugar de trabajo. En el primer episodio, le dice a un camarógrafo: «No puedes usar mi voz, mi semejanza, mi cara, nada!»

Una tarjeta de título pide diferir: «Sí, podemos. No hay fecha de finalización en el Oscar de lanzamiento firmado en 2005».

«Oscar no tiene poco más de 20 años. No tiene que estar en Instagram», dice Nuñez. «Es pseudointelectual. Quiere hacer su trabajo y encontrar un novio e ir a algunas obras. Quiere disfrutar de su vida sin estar en un documental. Algunas personas no quieren ser actores. Están muy felices de tener una vida tranquila».

Después de que «la oficina» terminó, Nuñez dijo en entrevistas que imaginó que Oscar podría algún día dejar a Dunder Mifflin y postularse para un cargo político. Pero «The Paper» lo encuentra más o menos donde lo dejamos, aunque en una ciudad diferente.

«Su compañía fue comprada por una compañía más grande y decidieron mantenerlo a bordo», dice Nuñez sobre su personaje. «‘¿Quieres seguir trabajando para esta empresa? Vas a tener que reubicarte’. Es el mismo tipo pero en una ciudad diferente, probablemente ganando más dinero si negoció correctamente «.

Pero mientras trabaja en un trabajo de back-office como un mostrador de frijoles, retirado de los deberes diarios de publicar un periódico, la revitalización del Toledo Truth Teller agita algo en Oscar, que elige involucrarse.

«¿Solo quiere ganar dinero y ser cínico, o quiere hacer algo? Tendremos que esperar y ver», bromea Nuñez.

Nuñez es el único alumno de «oficina» que aparece para estar en el elenco de «The Paper» hasta ahora, pero el programa tiene mucho más ADN de Dunder Mifflin. Paul Lieberstein, un escritor productor de la serie original que interpretó al jefe de recursos humanos de amor a odio Toby, trabajó en «The Paper» junto con otros directores de «oficina» Jeffrey Blitz, Dave Rogers, Matt Sohn, Jennifer Celotta y Ken Kwapis. Y, como un bono, Daniels co-creó la serie con Michael Koman, cuya esposa Ellie Kemper protagonizó «The Office» como Erin. Sin estropear, un personaje periférico de «The Office» aparece al principio de la temporada, y se menciona otro favorito de los fanáticos. Enumerando a sus antiguos coprotagonistas a quienes le gustaría ver hacer un cameo en «The Paper», Nuñez dice: «Sería una locura ver a Creed regresar. O Angela, no sé qué está haciendo».

Pero aunque Nuñez está rodeado por un nuevo conjunto de actores, no se preocupó por tratar de fabricar la misma alquimia cómica que hizo clic en «la oficina». La base ya estaba colocada en el casting.

«Todos son muy buenos», dice Nuñez sobre sus compañeros de reparto. «Todo lo que realmente tienes que hacer es aparecer, hacer lo tuyo y mantenerlos al día, y confía en que también estás allí por una razón».

En cuanto a la escritura, agrega: «Nada será como ‘la oficina’. Eso fue una locura lo gracioso que fue.

Duane Shepard Sr. y Nuñez en «The Paper»

John P. Fleenor/Peacock

Recordando sus episodios favoritos de «The Office», Nuñez menciona «Gay Witch Hunt», el estreno de la temporada 3 en el que Michael Scott (Steve Carell) aprende a Oscar es gay y, en un intento horriblemente equivocado de demostrar que se siente cómodo con la sexualidad de sus empleados, lo besa en los labios frente a toda la oficina. El comportamiento de Michael hace que la empresa intervenga y ofrezca a Oscar unas vacaciones pagadas de tres meses. Como sucedió, la ausencia de Núñez de los siguientes ocho episodios le permitió crear y protagonizar la serie de Comedy Central «Halfway Home», que funcionó durante una temporada en 2007. «Greg Daniels es tan genial que me dio una forma de hacer ambas cosas», dice.

Para la sorpresa de muchos fanáticos, Oscar no fue concebido inicialmente como un personaje gay. En algún momento antes del episodio de la temporada 2 «The Secret», Nuñez recuerda a Daniels acercarse a él y decirle: «¿Puedo preguntarte algo? ¿Te importa si hacemos que tu personaje sea gay?» Nuñez dijo: «No, no me importa», y Daniels respondió: «Oh, bueno, porque ya escribimos los guiones».

En los 20 años transcurridos desde entonces, Oscar se ha convertido en una especie de icono queer. «A menudo olvido que mi personaje es gay», dice Nuñez, «y iré a una convención y los jóvenes se acercan a mí y me dicen: ‘Gracias. Tu personaje me ayudó a salir del armario'».

«Es genial», dice Nuñez. «Esa es la mejor parte».

No se pierde en Nuñez que «The Paper» es, naturalmente, un espectáculo más actual que «The Office». Con más de dos publicaciones cerradas por semana en los Estados Unidos, se predice que para fines de este año, el país habrá perdido un tercio de sus periódicos impresos en las últimas dos décadas. Según un informe de la Universidad Northwestern, 55 millones de estadounidenses no se han limitado a ningún acceso a noticias locales. Y los ataques recientes del gobierno federal a las organizaciones de noticias nacionales, sin duda, han puesto en peligro aún más el ecosistema de los medios.

«Es algo que está muriendo», dice Nuñez de que el periodismo es una carrera profesional viable. «Sigue siendo, para las personas que creen en una prensa libre, una profesión noble, para salir e investigar cosas que deben investigarse».

Aún así, Nuñez podría prescindir de la próxima prensa Junket para «The Paper», donde pasará horas con cientos de periodistas haciendo las mismas preguntas. «No es mi cosa favorita», sonríe. «Espero no asesinar a nadie».