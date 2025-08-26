Pratama Arhan fue tentado por cientos de mujeres, DPR sindir pssi

VIVA – Decisión Pratama Arhan demandó por divorcio su esposa, Azizah salshaAparentemente una cola larga. El centro de atención no solo no solo es utilizado por los ciudadanos, especialmente las mujeres, para burlarse del defensor Equipo nacional indonesio A través del mensaje directo (DM) Instagram.

Leer también: ¿Supuestamente el contenido de la fuga de demanda de divorcio, la casa de Pratama Arhan y Azizah Salsha Shaky desde enero de 2024?



Esta noticia es la más atractiva de la atención de los lectores de Viva durante el martes 27 de agosto de 2025. Además, también hay noticias relacionadas con los miembros del Parlamento indonesio. Pssi Porque siempre agregar jugadores naturalizados.

Además, todavía hay una serie de otras noticias que no son menos interesantes. ¿Cómo qué? El siguiente resumen en Round Up:

Leer también: ¡Miembro del DPR aludió a Erick Thohir, ¡detenga la naturalización del equipo nacional indonesio!



5. PSSI había sospechado que había un sabotaje para el equipo nacional indonesio

Impacting News se adelantó a la jornada de la FIFA en septiembre de 2025. Equipo nacional indonesio Ciertamente cancelado contra Kuwaiti en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, 5 de septiembre.

Leer también: ¡Reveló! Esto es lo que Azizah Salsha hizo antes de la decisión de divorcio, internautas: parece celebrar ser viuda



El presidente de PSSI, Erick Thohir, evaluó que había irregularidades detrás de la decisión unilateral de la Federación de Fútbol Kuwaitan (KFA) que de repente canceló el partido. De hecho, había sospechado que había un intento de sabotear contra el equipo nacional de Garuda.

4. Oponente para el equipo nacional indonesio para reemplazar el Kuwait PHP

Pssi Todavía busca un nuevo oponente para el equipo nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA, el 5 de septiembre de 2025. El plan de duelo contra Kuwait en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, canceló después de la Federación de Fútbol Kuwaitan (KFA) de repente renunció.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, se aseguró de que su grupo continuara moviéndose rápidamente. Espera que el sucesor de Kuwait pueda anunciarse en el futuro cercano.

3. Towdering, Miliano Jonathans revela las razones para elegir el equipo nacional indonesio Bela

Miliano Jonathans Finalmente, abra la voz sobre su decisión de trasladar la ciudadanía de los Países Bajos a Indonesia. El jugador de 20 años admitió que estaba decidido a defender al equipo nacional rojo y blanco debido a una llamada cardíaca.

El mismo Jonathans tiene sangre indonesia del camino del abuelo desde Depok. En la actualidad, el proceso de naturalización del centrocampista se acelera para que pronto pueda ser oficialmente un ciudadano indonesio (WNI).

2. Miembro de DPR Sindir PSSI, cada partido presentó un nuevo jugador naturalizado

La política de naturalización de PSSI está nuevamente en el centro de atención. Miembros del parlamento indonesio mencionan Equipo nacional indonesio Confiar con demasiada frecuencia en los jugadores descendientes en lugar de fomentar los talentos locales.

Esto fue transmitido directamente por miembros del Parlamento Indonesio desde la facción Pan, Arisal Aziz, en una reunión de trabajo de la Comisión XIII junto con el Ministerio de Jóvenes y Deportes, Kemenkumham y PSSI en el Edificio del Parlamento Indonesio, Centro de Yakarta, martes 26 de agosto, 2025.

1. Just Divorce Azizah, Pratama Arhan fue tentado por cientos de mujeres

Decisión Pratama Arhan Demandó el divorcio de su esposa, Azizah Salsha, aparentemente tuvo una larga cola.

No solo en el foco público, este momento también fue utilizado por los ciudadanos, especialmente las mujeres, para tentar al defensor del equipo nacional indonesio a través del mensaje directo (DM) de Instagram.