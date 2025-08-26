¿Supuestamente el contenido de la fuga de demanda de divorcio, la casa de Pratama Arhan y Azizah Salsha Shaky desde enero de 2024?

VIVA – Después de que el Tribunal Religioso de Tigaraksa Tangerang otorgó la solicitud de divorcio propuesta Pratama Arhan El lunes 25 de agosto de 2025 ayer. Ahora, el público se horroriza nuevamente por el contenido del supuesto material para el divorcio en Pratama Arhan contra Azizah salsha.

Se sospecha que el contenido del material de demanda de divorcio primario de Arhan fue viral después de que varias cuentas de Tiktok como @eksstorydumps a @3333 subieron el contenido del material en la página del sitio web de la corte religiosa. En la carga enumera una serie de detalles que van desde el matrimonio de Pratama Arhan y Azizah Salsha en 2023.

En la carga, se enumeró la información de que el peticionario en este caso Pratama Arhan solicitó el divorcio después de casarse con el demandado el 20 de agosto de 2023 en Tokio Japón.

«Que era cierto que el domingo 20 de agosto de 2023 se celebró un matrimonio entre el peticionario y el demandado. El matrimonio se registró en la Embajada de la Oficina de Asuntos Religiosos de la República de Indonesia (KUA)», dijo el contenido de la supuesta demanda de divorcio propiedad de Pratama Arhan citada, Rabi 27 de agosto de 2025.

En la carga, también hubo varios puntos subrayados relacionados con la razón por la cual Pratama Arhan sospechó el divorcio de Azizah Salsha. El contenido del material que supuestamente era el contenido del divorcio de Pratama Arhan dijo que los dos tenían una disputa incluso después de cinco meses de fomentar el hogar.

«Inicialmente, el hogar llevado a cabo por el peticionario con el demandado tuvo lugar en armonía. Pero desde enero de 2024, el hogar del peticionario con el demandado comenzó a sacudir, a menudo había una disputa continua y una disputa que era difícil de superar hasta ahora», el contenido del supuesto traje de Divorcio de Pratama Arhan.

También se sabe en el punto número 6 que menciona que el pico de las dos disputas ocurrió en septiembre de 2024. Hasta que finalmente los dos decidieron separar la casa.

«Que es cierto que el hogar entre el solicitante y el encuestado se llenó con más frecuencia de disputas … que era cierto que en septiembre de 2024 era el pico de una pelea entre el solicitante y el encuestado que causó que el solicitante y el encuestado separaran la casa hasta ahora.