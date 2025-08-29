Ojol fue asesinado por Rantis, comandante de la brigada móvil lo siento: fue accidental

Yakarta, Viva – Varias masas involucradas en la acción frente a Mako Brote KwitangCentral Yakarta, el viernes 29 de agosto se disolvió después de la mediación por parte de la policía y el TNI.

Leer también: PSI transmitió condolencias por la muerte de Affan Kurniawan



Basado en el monitoreo tvonenews.comLas masas desestimaron la acción después de ser invitadas a comunicarse con la policía y el TNI.

Luego, el comandante de Brimob, el comisionado Anton Asrar, transmitió una disculpa por los eventos que ocurrieron.

Leer también: El jefe de la policía nacional prometió casos de Ojol asesinados por Rantis Brimob Runped



«Nos disculpamos, es un accidente para nosotros», dijo Anton a las masas.



Mako Brimob Kwitang está muy protegido

Leer también: Ojol Affan fue asesinado por Rantis Brimob Rantibas durante la comida, amigo: quería cruzar, no unirse a la manifestación



Posteriormente, Anton reveló que actualmente el jefe de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, también había conocido a los padres de la víctima, AF (21), quien fue asesinado por Rantis Brimob.

«El jefe de la policía nacional se ha reunido con padres en lugar de la víctima, ya hay 7 miembros de Brimob que fueron asegurados», dijo.

A tener en cuenta que el sonido del llamado a la oración resonó como el último canto para Affan kurniawan a la tumba.

Affan Kurniawan es un taxista de motocicletas en línea que fue víctima de un vehículo táctico (Rantis) BRIMOB (Rantis) en el área de Jalan Pejpongangan, Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Basado en la observación del equipo tvonenews.com En TPU Bivak Karet, Central Yakarta, viernes 29 de agosto, el sonido de la familia de la familia estalló en los segundos del cuerpo de Affan Kurniawan estaba a punto de ser enterrado.

Affan, que ya estaba envuelto en una mortaja, fue puesto lentamente en la tumba.

Entonces varios de los santos versos del Corán fueron cantados por los conductores ojol Y residentes locales para entregar el cuerpo de Affan a un lugar hermoso en el más allá.

Los párpados del padre de Affan se ven hinchados, las lágrimas continúan derramando. Del mismo modo con la madre y la hermana menor.

Tvonews / ar spray