El rupia se había desplomado a 16,513, la muerte de Ojol por Brimob se convirtió en un sentimiento negativo

Yakarta, Viva – La tragedia de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (OJOL) debido a que el vehículo táctico (Rantis) de la brigada móvil de la policía el jueves 28 de agosto de 2025 ayer fue uno de los sentimientos negativos para el debilitamiento de la tasa de cambio de Rupiah contra como un dólar Hoy.

Viva Bisnis Monitoring en el mercado spot el viernes 29 de agosto de 2025 hasta las 11.25 WIB, el Rupiah se negoció a Rp 16,451 por dólar estadounidense. Esta posición debilitó 98 puntos o 0.60 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,353 por dólar estadounidense.

De hecho, unos momentos monitorearon previamente que la moneda de Garuda había caído significativamente para tocar el nivel de RP 16,513 por dólar estadounidense.

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim Asssuaibi, uno de los sentimientos negativos del debilitamiento del rupia se desencadenó por factores internos y externos. Sin embargo, se ha visto que los factores internos, especialmente la tensión política en los últimos días, tienen un gran impacto en la moneda roja y blanca.



El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

«La condición de la política en Indonesia hace que el mercado vuelva a buscar activos seguros, a saber, Safe Haven», dijo Ibrahim en su declaración, el viernes 29 de agosto de 2025.

Según él, el incidente en el país anoche, donde había oficiales sin escrúpulos que se estrellaron y oprimieron a un taxista de motocicletas en línea, había provocado una tensión política para calentarse.

Ibrahim agregó, este sentimiento negativo también fue exacerbado por otros problemas existentes, como planes para proporcionar asignaciones de vivienda para miembros de DPR y casos de corrupción que involucran a los ex activistas 98.

«Esto es caótico que hace que el mercado sea un poco apático con la política en Indonesia, y esto hace que el rupia se debilite nuevamente lo suficientemente agudo», dijo.

Al final del comercio, Ibrahim predijo que el rupia debilitaría bruscamente hasta 85 puntos, llegando a Rp 16,433 por dólar estadounidense.