Corazón roto o Allah, cielo esperándote mazo

VIVA – Miembro del Parlamento Indonesio, Sigit Purnomo Alias Pague el Ungod Visto de luto a un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan, quien murió el jueves 28 de agosto de 2025. Como se sabe, Affan Kurniawan murió después de que fue golpeado hasta que fue aplastado por un vehículo Brimob Brimob Rantis.

En el video compartido por Pasha Ungu en su cuenta de Instagram, Pasha, que llevaba ropa negra, inmediatamente abrazó al padre de Affan. El padre también parecía llorar en los brazos de Pasha. Pasha también acarició brevemente la parte posterior de la parte posterior del padre de Affan.

Mientras tanto, la esposa de Pasha, Adelia, también fue vista abrazando a la madre de Affan. La madre de Affan también parecía llorar en los brazos de Adelia. Pasha también cantó oraciones frente al cuerpo del difunto affan.

«Adiós ‘Martyred’ Affan Kurniawan …», dijo Pasha Purple en su cuenta personal de Instagram, viernes 29 de agosto de 2025.

Pasha reveló que este incidente rompió los corazones de todas las partes no solo de su familia. También dio una oración para que la familia pudiera recibir fortaleza por la muerte de Affan. También rezó para que el fallecido affan obtuviera el mejor lugar del cielo de su lado.

«Este corazón es desgarrador … este corazón es … la familia se queda atrás … fortaleció al amigo que rezó … explicó la tumba para el luchador … innalillahi wa inna ilaihi Rojiun .. cielo menantu de ..», oración púrpura de Pasha.

Basado en videos virales en las redes sociales, se vio un vehículo táctico (Rantis) de Baraccuda perteneciente a BRIMOB pospuesto en el área central de Jakarta Peypongangan el jueves 28 de agosto de 2025.

El auto de la policía propiedad de la policía de repente condujo rápido sin prestar atención a las masas reunidas en Jalan Penjergan I justo en frente de los pisos de la presa Hilir. Como resultado, dos personas en la chaqueta de Ojol fueron vistas cayendo y aplastadas por el vehículo táctico.

Las dos personas que fueron aplastadas fueron pilotos de Ojol Affan Kurniawan y Moh Umar Amarudin. Affan fue asesinado, mientras Umar resultó herido y tuvo que someterse a un tratamiento en el hospital.