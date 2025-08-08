Oficial de policía de Odisha suspendido por torturar a la esposa `menor ‘







Un subinspector (SI) de la policía de Odisha ha sido suspendido por casarse con fuerza con una menor y torturarla, dijo el viernes un oficial.

El SI, un residente del área de Baliapal en Balasore Distrito, fue publicado en el distrito de Puri.

Supuestamente se casó con un estudiante de Clase 10 (15/16 años) del distrito de Jagatsinghpur después de desarrollar una relación con ella en Facebook, dijo la policía.

«El acusado se casó con fuerza a mi hija menor en julio de 2024. Se vio obligada a decirles a los demás que su edad tenía 22 años. Después del matrimonio, él y los miembros de su familia la torturaron física y mentalmente», alegó la madre de la niña.

El policía atrajo a la niña con la promesa de proporcionarle un trabajo en el departamento de policía y se casó con ella sin el conocimiento de su familia en un templo en el distrito de Rayagada, alegó.

«Después de la finalización de un año de su matrimonio, el oficial de policía y los miembros de su familia comenzaron a torturar a mi hija. ABETO fue alojado hace cuatro meses, la policía no tomó ninguna medida en el caso «, afirmó la madre de la niña.

El SI luego dejó a su esposa en su casa de los padres en Jagatsinghpur, agregó.

Jagatsinghpur Sp Bhawani Sankar Udgata dijo que el SI se casó con un menor y que fue contratado bajo la prohibición de la Ley de matrimonio infantil y el Pocsoso Acto.

«Después de recibir una queja por escrito de la víctima, se ha registrado un caso en la estación de policía de la ciudad de Jagatsinghpur. Como la víctima le había informado anteriormente que presentaría una denuncia policial, el policía se está impediendo de Puri», dijo Udgata.

«Cuando nos insinuamos Puri SP sobre el incidente, suspendió al acusado del servicio de policía «, dijo Udgata.

Se están esforzados para atrapar el SI.

«También hemos obtenido una orden no financiada contra el acusado», dijo el SP. Los otros familiares acusados del policía se rindieron ante un tribunal local según una orden del Tribunal Superior y recibieron fianza, agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente