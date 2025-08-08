Las quejas de la comunidad de la Bahía de Bayur con respecto al acaparamiento de tierras se presentarán a la Comisión del RDP III DPR

Yakarta, Viva -La defensa de las personas para el archipiélago (Arun) declaró su compromiso de supervisar el proceso legal, alentar la defensa de las políticas y construir y ampliar la movilización de la solidaridad de las personas para supervisar los casos que perjudican los derechos de las personas.

Leer también: Sarifah pide un problema en blanco de Starlink Access



Esta vez, Arun se centró en el caso de las prácticas de privación tierra sistemáticamente, estructurado y experimentado arbitrariamente por la comunidad Bahía de BayurKetapang, West Kalimantan. Y el plan, esta queja se presentará a Comisión III RPD RHODE ISLAND.

El campo de derecho y los derechos humanos DPP Arun, Yudi Rijali Muslim dijo que el DPD DPD de Kalimantan Occidental ha absorbido las aspiraciones de la comunidad de la Bahía de Bayur.

Leer también: Prohibido y nbsp; Ministro de Educación y Parlamento, aquí hay 8 hechos asombrosos de los juegos de Roblox que rara vez son conocidos por los padres



«La queja de la comunidad de Bayur Bay fue seguida por el DPD de Ketapang. Luego fue investigado y los resultados se incluyeron en el Central Arun», dijo Yudi durante los medios informativos en la oficina de Arun DPP en Yakarta, el viernes 8 de agosto de 2025.

Expuso, de todas las investigaciones llevadas a cabo, encontró varios problemas que requieren que la participación del gobierno las resuelva.

Leer también: Hay muchas escenas de violencia, el DPR insta a Komdigi bloqueando a Roblox: ¡el futuro de los niños puede dañarse!



«El primero, la existencia del derecho a usar (HGU) es legalmente defectuoso. Donde no hay liberación de la comunidad. No hay un proceso de adquisición de tierras, sin ningún pago de compensación», dijo.

El segundo problema es la compañía, en este caso, Pt Prakarsa Tani Sejati (PTS), que lleva a cabo el control físico de la tierra legal fuera del HGU legal, por un valor de aproximadamente 1,200 hectáreas. Y en la tierra también, hay más de 570 hectáreas sin el HGB de la compañía, también construyendo diversas instalaciones, como los almacenes de vivienda de fertilizantes y empleados, sin base legal y sin procesos de adquisición de tierras legales.

«Esta es una forma tangible de privación de la tierra de las personas, una violación de la ley y los derechos constitucionales de los ciudadanos», dijo.

El tercer problema, el estado está en desventaja al plantar palma aceitera sin pagar impuestos. A partir de los resultados de la investigación con lo incomparable del impuesto sobre la tierra y el edificio (PBB), no se pagó el impuesto sobre la renta (Agencia PPH), la contribución del fondo BPDPKS (la Agencia de Gestión del Fondo de Plantación de Palm Oil Palm) no se pagó, así como la pérdida potencial de ingresos de los impuestos de exportación si se exportó los resultados de la Palma Oil, el total fue RP19,544,880,000.

«El cuarto problema es que la explotación unilateral de la Compañía ha aumentado el potencial de ingresos de los resultados de la palma aceitera, la disminución del valor económico de la tierra propiedad de los residentes, el daño al orden social y la aparición de degradación ambiental que tiene un impacto directo en la sostenibilidad de la comunidad, que si se totaliza de 2010 a 2025 alcanzó alrededor de Rp95.1 billones», dijo yudi.

En medio de la pérdida de la comunidad, el sector político de DPP Arun Syakieb Faiz Ba’arrfan, declaró que la compañía relevante había obtenido un beneficio de billones de rupias.

«La ventaja se obtiene sin compensación, sin permiso legal completo, y sin contribución fiscal que debería ser para las regiones», dijo Syakieb.

Para resolver este problema, enfatizó que Arun tomaría pasos de defensa. A partir de las actividades de las deliberaciones del pueblo para aceptar las aspiraciones de las personas, transmitir las demandas de la comunidad a los funcionarios de la ley regionales, para presentar una audiencia (RDP) con la Comisión III del Parlamento Indonesio.

«Nos hemos presentado a la Comisión III. Ahora todavía estamos esperando invitaciones de la Comisión III, para llevar a cabo RDP, transmitir quejas de las personas que han estado sucediendo durante mucho tiempo en Bayur Bay», dijo Syakieb.

El jefe de la aldea de Teluk Bayur, Suarmin Boyo, quien también estuvo presente en este evento, declaró que esta queja había sido sintida por su gente durante mucho tiempo.

«Pero, de hecho, el público no sabía a quién quejarse de quién. Así que solo en 2020 transmitimos esto al DPRD de Ketapang. Pero los pasos dados, no proporcionaron una resolución satisfactoria a la comunidad. Finalmente, tratamos de transmitir esto al DPD de Arun Ketapang», dijo Sumin Boyo.