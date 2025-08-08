Ferry Paulus Sindir Persib, internautas detrás del ataque con evidencia de partidarios de invasión de tono de clubes europeos al celebrar a los campeones

Yakarta, Viva – La controvertida declaración fue hecha por el presidente del presidente I.League, Ferry PaulusRelacionado con el incidente del campo de invasión seguidores Perseguidor Bandung en el partido contra Persis Solo. Llamó al incidente como una de las razones de la prohibición de los visitantes de los visitantes permanecer en vigencia en Súper liga Temporada 2025/2026.

De hecho, Bobotoh invadió el campo al celebrar los campeones de la Liga 1. Esto es común incluso en Europa cuyo fútbol está más avanzado.

En su declaración, Ferry afirmó que el daño que ocurrió en el estadio, incluido el césped dañado por los partidarios, fue presenciado directamente por la delegación de la FIFA. Dijo que esta prohibición debe aplicarse para mantener el orden y la calidad del partido, especialmente en el partido de la liga de apertura.

«Incluso solo bengatas, baja al campo, aunque solo estalles, está bien, esto va al campo, alterando todo en las gradas», dijo Ferry.

Sin embargo, la declaración inmediatamente obtuvo una fuerte respuesta de los internautas. A través de las redes sociales, muchos comparan el incidente del lanzamiento de invasión en Indonesia con la celebración de campeones en Europa, lo que a menudo también implica acciones similares.

Una de las subidas de Instagram de la cuenta @PitinfoterBaru incluso sarcásticamente transporta a Paulus. En la carga, el collage de las celebraciones de campeones de clubes europeos como PSG (Campeón de la Liga de Campeones 2025), Tottenham Hotspur (Campeón de la Europa League 2025), a Hamburgo SV (promoción a la Bundesliga 2025), que muestra que los seguidores también bajan al campo y se divierten con los jugadores.

La información en la carga también mencionó que incluso en Europa, la invasión de tono era algo común en la celebración del campeonato, incluso a la que asistieron figuras importantes como el presidente de la FIFA, no solo los representantes. Los internautas insinúan que la liga en Indonesia es demasiado excesiva para limitar la expresión de los seguidores.

«A pesar de que en Europa, el que celebró al campeón fue lo mismo que Persib y Bobotoh ayer. De hecho, está el presidente de la FIFA, no los representantes de la FIFA que vinieron. Los partidarios de la Liga de Campeones de la Europa están prohibidos de fuera, Bundesliga está prohibido desde fuera, nada. wkwk,«Escribe la cuenta.

La sátira fortalece la crítica de que la prohibición de los partidarios de los visitantes en la Liga Indonesia no es proporcional al espíritu del fútbol global que es más inclusivo para la cultura de los seguidores, incluidas expresiones espontáneas como la invasión de tono siempre que no sea anarquista.

Los internautas consideran que precisamente la existencia de seguidores, incluida la acción hacia el campo durante los momentos especiales, es parte de la atmósfera de fútbol que debe celebrarse, no suprimirse.