Oficial de inmigración estadounidense mata a tiros a una mujer en Minnesota, víctima acusada de terrorismo

MineápolisVIVA – Un oficial Inmigración y Aduanas Estados Unidos de América (HIELO) tiroteo la muerte de una conductora en Minneapolis el miércoles 7 de enero de 2026, durante una operación de control de inmigración por parte de la administración del presidente Donald Trump.

El incidente provocó indignación pública y protestas generalizadas, y los funcionarios federales calificaron el tiroteo como un acto de autodefensa, mientras que el alcalde de Minneapolis lo describió como imprudente e innecesario.

La víctima, Renee Nicole Macklin Good (37), recibió un disparo en la cabeza frente a sus familiares en una zona residencial nevada al sur del centro de Minneapolis. El lugar del incidente está a solo unas cuadras de la zona del mercado de inmigrantes más antiguo de la ciudad y a aproximadamente 1,6 kilómetros del lugar del asesinato de George Floyd en 2020.

Oficiales de inmigración de EE.UU. o ICE mataron a tiros a una mujer en Minneapolis

El tiroteo, que tuvo lugar alrededor de las 9.30 de la mañana, fue grabado por los vecinos y rápidamente difundido en las redes sociales. Pronto, una gran multitud de manifestantes se reunió en el lugar.

Imágenes de video tomadas de la escena muestran a agentes de ICE acercándose a una camioneta color marrón oscuro detenida en medio de la carretera nevada. Cuando un agente intentó abrir la puerta, el conductor puso marcha atrás e intentó alejarse.

El agente sacó un arma y disparó tres veces contra el parabrisas del auto, que al parecer impactó a la víctima en la cabeza. Posteriormente, el vehículo aceleró y chocó contra otros dos autos estacionados al costado de la carretera.

Por la noche, cientos de personas realizaron una vigilia de oración para recordar a las víctimas y llamar a la resistencia a las operaciones federales de control de inmigración.

La familia de la víctima dijo Tribuna estrella de Minnesota que Macklin Good deja atrás a un niño de seis años. En sus cuentas de redes sociales, se describe a sí misma como una «poeta, escritora, esposa y madre» originaria de Colorado.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que el incidente fue un «acto de terrorismo interno» contra agentes de ICE. Acusó a la víctima de intentar golpear al oficial con su vehículo.

«Uno de nuestros oficiales actuó rápidamente y a la defensiva para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodeaban», dijo Noem.

Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó públicamente la narrativa del gobierno federal. Calificó los comentarios de Noem de “absurdos” y criticó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en la zona de Minneapolis-St. Paul en la última operación de inmigración.