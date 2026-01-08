Ahok apoya la comedia stand up de Pandji Pragiwaksono a pesar de sus pros y sus contras

VIVA – En medio de un ajetreado debate público sobre el material de comedia stand-up. Pandji Pragiwaksono titulado “Mens Rea”, una actitud inesperada en realidad proviene de Basuki Tjahaja Purnama o Ahok. Si bien muchos partidos consideraron que el material de Pandji era demasiado nítido y estaba «al borde de un acantilado», Ahok afirmó firmemente que estaba en el campo de apoyo.

Ahok hizo esta declaración durante una conversación informal. Denny Sumargo. En la conversación, Ahok admitió que había visto el programa especial de Pandji, a pesar de que anteriormente tenía la intención de verlo en vivo en el lugar de la presentación.

Ahok está siendo interrogado por la Fiscalía General sobre el caso de corrupción de Pertamina

Ahok dijo que en realidad había comprado entradas para la actuación de Pandji. Sin embargo, la situación imposible le hizo renunciar a su intención de venir directamente. Aun así, se aseguró de seguir escuchando el material de Mens Rea hasta el final.

«Debería haber venido, ya había comprado un boleto porque había manifestaciones, verdad. Sí. Entonces dije que más tarde conocerías mi cara, ¿verdad? Entonces me temo que alguien me dirá que es difícil, ¿verdad? Pero lo he visto en Netflix. Wow, eso es una locura, Panji es realmente imprudente», dijo Ahok citado por YouTube Denny Sumargo el jueves 8 de enero de 2025.

El material de Pandji, que analiza cuestiones de derecho, política y poder, ha recibido reacciones encontradas. Ahok también admitió que los pros y los contras son inseparables del programa. Sin embargo, admitió que en realidad era profesional con Pandji Pragiwaksono.

«Soy realmente un profesional», dijo Ahok.

Una de las cosas que más atrajo la atención de Ahok fue la forma en que Pandji transmitió material controvertido utilizando la frase inicial «según mis creencias». Según Ahok, el uso de esta frase muestra su ingenio en la comedia además de transmitir críticas.

«Él ya es inteligente, ya está usando el descargo de responsabilidad «según mi creencia», dijo nuevamente.

Ahok incluso vinculó el uso de esta frase con su experiencia personal en el pasado al lidiar con procesos legales. Admitió que la frase «según mis creencias» tenía para él un significado muy profundo.

«Porque cuando estaba en prisión, el juez dijo que esto es lo que la gente cree, aunque haya diferencias. ¿Está mal que él tenga una creencia? Por tu creencia, por eso te equivocas», dijo, contando sobre su pasado.