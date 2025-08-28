Nuevos dispositivos de calefacción de tabaco con características innovadoras

VIVA – Iluma I es una serie de dispositivos de calefacción tabaco lo último de Iqos Con el diseño y las características diseñadas para proporcionar una experiencia más moderna, práctica y flexible. Con la tecnología del sistema de inducción SmartCore, el dispositivo Puntos mordiendo un Calienta el tabaco proviene del interior sin un proceso de combustión, para que no produzca humo, sino vapor (aerosol).

IQOS Iluma I produce niveles 95% más bajos de productos químicos dañinos en comparación con el humo del cigarrillo.*

Información importante: eso no significa una reducción del riesgo del 95%. Iqos iluma no me arriesgo libre

*»95% más bajo» representa una reducción en el nivel promedio de 9 productos químicos peligrosos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para reducirse en el humo del cigarrillo, que no incluye la nicotina. Otra información importante Visite iqos.com.

Además, este producto alternativo libre de humo también es libre de cenizas, menos dejando manchas en las paredes y muebles de la casa, y menos da como resultado un olor inquietante.

¿Quieres saber cuáles son las diferencias entre IQOS Iluma I e Iqos Iluma? ¡Vamos, vea los detalles a continuación!

La diferencia entre la serie Iqos Iluma I e iqos iluma

La diferencia entre las dos se encuentra en 4 nuevas características avanzadas que pertenecen a IQOS Iluma I e Iqos Iluma I Prime, diseñada para aumentar la flexibilidad y la comodidad cuando se usan.

1. FlexPuff: esta característica permite a los usuarios adultos obtener hasta 4 succiones adicionales ** en una sesión. FlexPuff está diseñado para ajustar su ritmo, para que pueda disfrutar de una experiencia más flexible.

2. FlexBattery: con la función FlexBattery, los usuarios pueden ajustar el uso de la batería según sea necesario. Hay dos modos que puede elegir a través de IQOS WebApp, a saber, el modo de rendimiento para la máxima experiencia con potencia completa y modo Eco para ahorrar energía de la batería.

3. pantalla táctil: una de las mayores innovaciones en IQOS Iluma I es la pantalla táctil (pantalla táctil) en el soporte. Esta característica proporciona información importante, como el estado de calefacción, la cantidad de tiempo restante y permite a los usuarios adultos detener o continuar la experiencia fácilmente.

4. Modo de pausa: el modo de pausa le permite hacer una pausa o pausar por hasta 8 minutos con solo un simple movimiento en la pantalla táctil. Esta característica es muy útil si necesita dejar de usar en la mitad de la sesión sin perder experiencia general.

** La activación de FlexPuff y el número de succión depende del uso de individuos, por lo que las chupas adicionales pueden no aplicarse a todos los usuarios y/o experiencia adultos. FlexPuff no está activo cuando se usa el modo de pausa o la pausa.

Solo disponible en modo de rendimiento o modo de rendimiento, durante los primeros 3 minutos o las primeras 8 succiones. Cuando se activa el descanso, el modo de rendimiento le brinda hasta dos experiencias sucesivas y pausas solo están disponibles para uno de ellos.

Experiencia de personalización El uso de productos alternativos sin humo con iqos iluma i

Con características adicionales como FlexPuff, FlexBattery, Touchscreen y PAUSE MODE, la serie IQOS Iluma I ofrece experiencias más flexibles y personales. IQOS Iluma I e Iqos Iluma I Prime también tienen una variedad de accesorios complementarios para proteger el dispositivo mientras proporciona una pantalla que se puede ajustar a sus preferencias, ¡ya sabes!

¿Interesado en saber más sobre IQOS Iluma I Innovation? Encuentre información iqos iluma I e iqos iluma i Prime en el sitio web Iqos.

Este producto no es libre de riesgos y contiene nicotina que causa dependencia. Solo para usuarios adultos (21+).

Está prohibido vender y dar a personas menores de 21 años y mujeres embarazadas.