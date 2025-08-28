Micah Richards dejó el compañero de equipo de ex hombre de la ciudad conmocionado con lo que hizo con las entradas del festival de ‘privacidad’

Joleon Lescott hizo su debut en el festival en el festival de lectura el domingo y fue acompañado por una cara muy familiar en el ex colega de Manchester City, Micah Richards, cuya apariencia contenía una botella de Jagermeister

Joleon Lescott tocó un DJ set en el festival de lectura el domingo (Imagen: Getty)

Joleon Lescott anunció que Micah Richards recibió un área privada para su Festival de Lectura de Versiones de DJ, pero el Pundit Sky Sports terminó bajo la multitud general y agarró una botella de Jagermeister.

Después de retirarse del fútbol en 2017, Lescott, quien cambió su enfoque a la música electrónica casi 300 veces en la Premier League para clubes, incluidos Everton, Manchester City y Aston Villa. En 2024 anunció su intención de seguir a DJ -DJ profesional e hizo su debut en el festival con una música house el domingo.

Lescott aseguró una cerradura en el festival de lectura, que atrae a alrededor de 90,000 asistentes durante el fin de semana. El jugador de 43 años subió al escenario en el escenario de Jagermeister el domingo a las 6 pm y fue acompañado por un invitado distinguido que dejó su área exclusiva para sumergirse en la audiencia vibrante.

«No estaba destinado a estar allí [in the crowd]. Estaba destinado a estar allí en el festival, fue conmigo. Lo conseguí una parte «, explicó Lescott, hablando en el mezclador, traído a ti por Sky Bet.

‘No puedo ir a ningún lado con meeks [Richards] Más, hombre, tengo que ser muy selectivo en el que vamos, porque es probablemente la persona más reconocible en … Él es ese tipo.

«Entonces dije:» Esta es la parte, no te molestarás, puedes disfrutar. «No le dije a nadie.

Richards apareció en la multitud con una botella de Jagermeister (Imagen: Tiktok/Jaikbfenton)

Todo el fútbol en YouTube : Suscríbase ahora como el primero en ver los últimos episodios de In The Mixer y otros programas originales, ofrecidos por Sky Bet. Sigue al fútbol Instagram » Grifo Y Facebook Y incógnita .

«Ninguna de las personas lo dijo. Solo me aseguraron de que pudiera pasar un buen rato, pasar un día libre y luego … Estoy en las cubiertas y él está en la multitud!

«Tenía una parte allí, él no quiere estar allí, quiere ser el mezclador», exclamó Lescott, refiriéndose a la presencia de Richards entre los fanáticos de la multitud.

Invitado Carlton Cole Chimde en él: «¡Qué hace con una botella de cazador!» Lescott respondió: «Para eso era la tienda de campaña. Era Hunter. Jagermeister Tent. Su energía es contagiosa, hombre».

Lescott continuó cuando se le preguntó sobre el set: «Sentí sin sentido. He aturdido, pero no en ese nivel. Eso fue una locura. Kromme, ni siquiera puedo explicarlo. Me subí al auto en mi camino a casa, estaba tan vacío. ¡Me quedé dormido en el teléfono!»

El ex delantero de Chelsea y West Ham, Cole, también compartió su afinidad por la música y abrió cómo él y algunos de sus ex compañeros de equipo asisten a los festivales, informa The Mirror.

«Tienes que entender, los futbolistas piensan que solíamos ser músicos y músicos querían convertirte en reproductores de fútbol, ​​por eso los dos mundos chocan», agregó Cole.

«Vamos a festivales. Fui a Glastonbury, fui a algunos lugares, ¿verdad? Yo, Bridgie [Wayne Bridge]Y Joe Cole, de hecho, vamos, hacemos todas estas otras cosas, bueno, en la ciudad. «Lesscott interviene:» ¡Disfrazado! «Con Cole, quien respondió:» Actualmente solo estamos haciendo. «