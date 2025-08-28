Cómo las coproducciones están impulsando a la industria húngara a nuevas alturas

Parece ser un año de banner para la industria cinematográfica húngara en este año Festival de Cine de VeneciaCon dos de los directores más famosos del país, el cineasta «Son of Saul de Saul» del Oscar, László Nemes y el ganador de Berlin Golden Bear, Ildikó Enyedi («On Body and Soul»), compiten por el león dorado con sus últimas películas.

Ambas películas son coproducciones de varios países, utilizando una combinación de incentivos fiscales, dinero suave de los organismos nacionales de financiación y el capital privado para asegurar sus presupuestos, una estructura de financiación que se ha vuelto necesaria y cada vez más desafiante en el clima económico actual para el cine independiente en Europa.

Sin embargo, las películas también destacan un esfuerzo concertado del Instituto Nacional de Cine de Hungría (NFI) para hacer que la industria local sea más adaptable a las necesidades de los cineastas actuales. El comisionado de cine húngaro, Csaba Káel, describe los estrenos de Lido como «un testimonio de la estrategia que lanzamos hace cinco años», cuando el NFI se reestructuró dramáticamente, introduciendo un sistema que ofreció una mayor financiación y flexibilidad que su predecesor.

«Las coproducciones son esenciales para la vitalidad de la industria cinematográfica húngara, y estoy orgulloso de que NFI Hungría haya apoyado a casi 40 coproducciones hasta la fecha, incluidas nuestras primeras asociaciones con Vietnam, Marruecos, Bután y Mongolia, ampliando nuestras colaboraciones tradicionales más allá del centro y oeste de Europa», dice Káel.

La forma en que esas colaboraciones toman forma, y ​​lo que cada socio aporta a la mesa, es una parte crucial de la conversación desde el primer día, según el productor veterano Ildikó Kemény, de las películas de pioneras pioneras con sede en Budapest, cuyos créditos incluyen «huérfanos» y el ganador de oro de Yorgos Lanthimos «pobres».

Kemény dice que ella y sus socios en «huérfanos» estaban decididos a no crear un «chapucio euro» confundido en el que «diferentes coproductores se unen con diferentes demandas para sus fondos».

«Siempre estábamos destinados a filmar en Hungría, en el idioma húngaro», dice, y señaló que la película se filmó en gran medida en lugares alrededor de Budapest, así como en la breve backlot de NFI Studios, el recién construido set al aire libre construido como parte de la reciente expansión de la instalación. «Era muy importante que aquellos a quienes terminaron eligiendo como nuestros coproductores, en realidad se inscribieron en la misma película».

Sus socios europeos demostraron ser cruciales en la etapa de financiamiento, Hungría aumentó el 70 por ciento del presupuesto de la película, con el Reino Unido, Francia y Alemania, cada uno de los cuales está en un 10 por ciento, al tiempo que ofrece un apoyo creativo clave.

El coproductor del Reino Unido, Good Chaos, contribuyó con trabajos de postproducción a través de VFX Shop Automatik, así como publicidad con la firma de relaciones públicas con sede en Londres Premier; Alemania suministró alquiler de cámara y luces ARRI. Mientras tanto, Francia ofreció talento clave por encima y por debajo de la línea, incluido el actor principal Gregory Gadebois, el compositor Evgueni Galperine y el diseñador de maquillaje Odile Fourquin.

«Huérfano» competirá por el Golden Lion en el Festival de Cine de Venecia.

Cortesía de las ventas cinematográficas de New Europe

Mike Goodridge, de Good Chaos, dice que la colaboración de varios países que sustenta la producción de «huérfano» fue «esencial» para despegar el último terreno de Nemes.

«Estás depositando en eso para hacer la película», dice. «La equidad es muy cautelosa en este momento. Creo que el panorama de ventas es realmente difícil. No creo que ninguna de las películas en la competencia de Venecia este año esté allí sin la coproducción europea».

Entre las otras coproducciones recientes filmadas en Hungría se encuentran «My Notes on Mars», el próximo debut en inglés del director húngaro, Lili Horvát, un debut en inglés de Hungría-Austria, protagonizada por Andrew Scott y Greta Lee, y el drama de televisión épico «Rise of the Raven», del productor veterano Robert Lantos («crimes del futuro»)) La coproducción de Hungría-Austria-Germany se estableció para un estreno norteamericano en el Toronto INTL. Festival de cine.

Esa serie, que está siendo representada internacionalmente por Beta Film, cuenta la historia del comandante del ejército húngaro de la vida real Janos Hunyadi, quien volvió la marea del avance aparentemente imparable del imperio otomano en Europa en la batalla de Belgrado en 1456.

Para «salvaguardar la autenticidad de la historia y negarse a diluir su verdadero personaje húngaro», cuenta Lantos VariedadEl productor «necesitaba socios que compartieran [his] convicción de que el camino hacia la verdadera universalidad es la autenticidad «.

Al final, la beta de Alemania también se unió a la emisora ​​austriaca ORF y al RAI de Italia, mientras que la decisión de elegir a los actores indígenas a los países de los personajes históricos que retrataron permitieron a los creadores del programa «reflejar el mosaico cultural del tiempo y el lugar y conjurar fielmente su sabor y personalidad».

Después de su estreno de TIFF, «Rise of the Raven» se transmitirá para el público canadiense en la plataforma de transmisión de GEM CBC, mientras que Lantos dice que la serie, que ya se ha emitido en varios territorios en Europa, se ha encontrado con un éxito popular y crítico más allá de mis propias expectativas «. «En Hungría», agrega, «es, con mucho, el drama televisivo mejor calificado en décadas y se ha arraigado en la conversación cultural».

«Rise of the Raven» tiene su estreno en América del Norte en Toronto.

Cortesía de Kristof Galgoczi Nemeth

Mientras tanto, la industria Magyar continúa prosperando como uno de los principales destinos de servicios en el mundo, gracias a su incentivo fiscal competitivo y eficiente del 30%, tripulaciones altamente calificadas y rentables, y una abundancia de escenario sonoro.

Entre las próximas características que se disparan en Hungría se encuentran «The Testament of Ann Lee» de Mona Fastvold, protagonizada por Amanda Seyfried, que se inclinará en competencia en Venecia; El estreno de Toronto de James Vanderbilt «Nuremberg», protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia Rami Malek y Russell Crowe; y «El sistema de entretenimiento está inactivo», la nueva película anticipada del dos veces ganador de Palma d’Or Ruben Östlund.

Erik Hemmendorff, quien cofundó el equipo sueco Plattform Produktion con Östlund en 2002, dice que el dúo buscó en Europa para un centro de producción que podría acomodar a los últimos del director, que se desarrolla en un vuelo de larga distancia cuyo sistema de entretenimiento ha terminado mal. Eso significaba reensamblar el 747 usado comprado por los productores en el Reino Unido y construir un interior de tamaño completo para el avión, lo que requiere un espacio que fuera lo suficientemente grande y versátil para ser construcciones elaboradas.

«En Hungría, hay una solución para todo», dice Hemmendorff, alabando el «pensamiento creativo» de la tripulación local. «Nos sorprendió la calidad de la gente. Y lo que sea que dijimos, no se estremecieron», agrega. «Se podría sentir que tienen la artesanía. Toman su trabajo y su cultura realmente serias. Todavía están interesados ​​en un gran cine».