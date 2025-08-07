Los osos sufren un gran golpe con la última actualización de Jaylon Johnson

Jaylon Johnson’s La temporada baja no ha sido exactamente lo que él o el Bears de Chicago esperaba.

Las malas noticias comenzaron cuando los Bears lo colocaron en la lista de lesiones activas/no fútbol (NFI) el 19 de julio después de sufrir una lesión en la pierna durante una sesión de entrenamiento independiente. La lesión no ocurre en las instalaciones del equipo, por lo que se clasificó bajo la designación de NFI.

Si bien Chicago ha mantenido detalles específicos sobre la lesión del esquinero veterano en secreto, una información privilegiada destacada que cubre el equipo dice que el problema de las piernas de Johnson es más grave de lo que los Bears han estado dejando ver.

Durante un La aparición del 5 de agosto en la sala de cine Bears de Sports MockeryJeff Hughes de Da Bears Blog dijo que está escuchando «es un tiro largo» que Johnson jugará la Semana 1.

Actualización de lesiones de Jaylon Johnson: la lista de cachorros no está fuera de discusión

Según DBB, es posible que no veamos la mejor esquina de portada de Chicago durante los primeros juegos de la temporada regular.

«La lesión es más grave de lo que pensaban. No creo que vaya a tocar el campo hasta la práctica (antes de) Semana 1.» Dijo Hughes, agregando:

«Ciertamente no han descartado (poniéndolo en la lista de cachorros), perdiendo las primeras dos semanas de la temporada. Si no llega al campo en absoluto este verano, ese es un resultado probable para él».

Si Johnson comienza su campaña de 2025 en la lista de cachorros (físicamente incapaz de realizar), perderá al menos los primeros cuatro juegos de la temporada regular.

«Me sorprendería mucho si vemos a Jaylon Johnson de una manera real las primeras dos semanas de la temporada», agregó Hughes. «Supuestamente no es una lesión grave, pero es lo suficientemente grave como para estar 6-8 semanas desde donde estamos ahora».

Cuando se anunció inicialmente la lesión de Johnson, el gerente general Ryan Poles dijo que no era una preocupación a largo plazo.

«Cuando estaba entrenando, tuvo una lesión en la pierna. No voy a entrar en detalles de eso», Los polos dijeron el 22 de julio. «Tomará unas semanas antes de que pueda regresar. Tenemos mucha fe en que va a tener el tiempo para rehabilitar y ser su totalidad cuando regrese. Estoy seguro de que tendremos actualizaciones a medida que avanzamos en el campo de entrenamiento, pero tomará un poco de tiempo, pero no está demasiado preocupado por el largo plazo».

Los osos extrañarán a Johnson a lo grande

Desde que fue reclutado en la segunda ronda en 2020 fuera de Utah, Johnson ha aparecido en 70 juegos Y comenzó todos ellos, convirtiéndose en la esquina superior de los Bears y una de las mejores de la NFL también.

Obtuvo su primer Pro Bowl y los honores All-Pro del segundo equipo en 2023, seguido de un segundo asentimiento de Pro Bowl en 2024. Los Bears lo encerraron con una extensión de contrato de cuatro años y $ 76 millones en marzo de 2024.

Hasta el final de la temporada 2024, ha acumulado 214 tacleadas, 49 rupturas de pase, siete intercepciones y un touchdown defensivo. Cuando está sano, los Bears pueden jugar una cobertura de hombre más agresiva mientras liberan sus seguros para hacer jugadas en la cima. Cuando no lo está, Chicago está abajo es la mejor esquina de la portada.

En última instancia, el valor de Johnson va mucho más allá de la hoja de estadísticas. Es una fuerza estable en la secundaria, un líder vocal y uno de los pocos jugadores en la lista de los Bears en los que se puede confiar en sombra de un WR1 opuesto. Si comienza la temporada en la lista de cachorros, será un golpe temprano para los Bears.