GST en calzado, prendas con un precio de Rs 2.500 cortados a 5 PC







El Consejo GST Es probable que haya aprobado la reducción de la tasa de GST en el calzado y la indumentaria con un precio de hasta Rs 2.500 a 5 por ciento, dijeron las fuentes el miércoles.

Actualmente, el calzado y la indumentaria con un precio de hasta 1,000 Rs se gravan al 5 por ciento. Más allá del umbral, 12 por ciento Impuesto sobre bienes y servicios (GST) se impuso.

El 56º Consejo GST, presidido por Ministra de Finanzas de la Unión Nirmala Sitharaman y a la que asistieron homólogos estatales, decidió elevar el umbral para el calzado y la ropa en la losa del 5 por ciento a Rs 2,500/ pieza, desde Rs 1,000/ pieza.

El Consejo GST el miércoles decidió eliminar el 12 y el 28 por ciento losa y mueva la mayoría de los elementos de estas losas a 5 y 18 por ciento respectivamente.

